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حبس خادمة متهمة بسرقة مليون جنيه من منزل مخدومها فى العجوزة

الأحد، 19 مايو 2019 04:31 م
حبس خادمة متهمة بسرقة مليون جنيه من منزل مخدومها فى العجوزة حبس - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة اليوم الأحد بحبس خادمة متهمة بسرقة مليون جنيه من شقة مخدومها، فى منطقة العجوزة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات الأولية، أن أجهزة الأمن تلقت بلاغًا من رجل أعمال يحمل جنسية دولة عربية، اتهم فيه خادمته "ع.ا" بسرقة مبلغ مالى، من داخل منزله، بمنطقة العجوزة، وفرت هاربة.

وتابعت التحقيقات، أنه بإجراء الأمن تحريات موسعة حول الواقعة، تمكن من تحديد مكان اختفاء المتهمة، والتى تبلغ من العمر 36 عامًا، وعليه خرجت قوة أمنية تمكنت من إلقاء القبض عليها، وإعادة المبلغ المسروق.

وتبين من خلال استجواب المتهمة من قبل رجال الأمن، أنها استغلت عدم تواجد أحد داخل المنزل واستولت على المبلغ المالى، وفرت هاربةً.

 

 


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