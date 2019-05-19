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جنايات القاهرة تقضى ببراءة متهم بـ"خلية دمياط"

الأحد، 19 مايو 2019 01:48 م
جنايات القاهرة تقضى ببراءة متهم بـ"خلية دمياط" المستشار أسامة الرشيدى ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس
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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة المستشار أسامة الرشيدى، اليوم الأحد، ببراءة المتهم عبد الحميد علام، فى اتهماه بالانضمام لداعش فى المعروفة إعلاميًا بـ"خلية دمياط الإرهابية".

 

صدر الحكم  بعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار وسامي زين الدين.

 

ووجهت النيابة العامة للمتهم وآخرين تم الحكم عليهم تهم منها، الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، واستهداف المنشآت العامة والخاصة، والتخطيط لاغتيال رجال جيش وشرطة، وتكدير السلم العام.

 

 

 


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