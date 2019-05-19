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توريد 84597 طن قمح لصوامع القليوبية منذ انطلاق الموسم حتى الآن

الأحد، 19 مايو 2019 02:58 م
توريد 84597 طن قمح لصوامع القليوبية منذ انطلاق الموسم حتى الآن صوامع القمح -ارشيفية
القليوبية إبراهيم سالم
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أعلن السيد الصباحى وكيل مديرية التموين بالقليوبية، توريد 84596 طن و999  كيلو قمح خلال شهر منذ انطلاق موسم الحصاد حتى الآن، وذلك بنسبة 75%، مشيرا إلى أنه من المستهدف تحقيقه هذا العام من الأقماح 106 ألف طن،  ويجرى توريدهم لصوامع مسطرد وبنها وبنكر الهدى بشبرا الخيمة.

 

 وأشار "الصباحى"، إلى أنه تم تشكيل لجنة بكل شونة برئاسة مفتش تموين تضم فى عضويتها ممثلين عن هيئة الصادرات والواردات والزراعة والجهة المسوقة والقبانى وأمين الشونة لوزن الأقماح وتحديد درجة نقاوتها وصرف قيمتها خلال 48 ساعة  للمزارعين، موضحاً أنه تم رفع الطاقة التخزينية للصوامع والشون والهناجر والبناكر بالمحافظة لتصل إلى 212 ألف طن،  بعد دخول الصوامع الجديدة بعرب العليقات بالخانكة التى تبلغ طاقتها التخزينية 90 ألف طن.

 

 وأشار وكيل مديرية التموين بالقليوبية، إلى أن أماكن استقبال القمح بالمحافظة هى "صوامع مسطرد،  بنكرى الهدى،  وشونة مطحن بنها،  وصوامع بنها" التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية كجهة تسويقية،  و"هنجر شبلنجة،  وهنجر شبين القناطر،  وهنجر كفر شكر،  وشونة كفرسعد بحيري" التابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعى.

 

ومن ناحيته أكد المحافظ، أنه تم التوجيه بضرورة التسهيل على المزارعين والتجار وتنظيم عملية تسليم الأقماح بطريقة منتظمة وسريعة للتخفيف من عبء المزارعين وعدم انتظارهم كثيرا أمام الشون،  كما شدد على ضرورة تواجد خدمة أمنية ومرورية بجميع الشون لتنظيم حركة السيارات أثناء دخولها وخروجها من نقاط الفرز.

 

وأصدر المحافظ،  توجيهاته بإصدار تقارير يومية عن الكميات الموردة وتذليل أية صعوبات تحدث أثناء عمليات التوريد على أن تقوم جميع الأجهزة التنفيذية بسرعة الاستلام من المواطنين وعدم تأخيرهم أثناء تنفيذ عملية التسليم وسرعة سداد المبالغ المستحقة وعدم تأخيرها.

 

 

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