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الأحد، 19 مايو 2019 12:36 م
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توريد 2.2 مليون طن قمح محلى من المزارعين منذ فتح باب التوريد حتى الآن

الأحد، 19 مايو 2019 12:05 م
توريد 2.2 مليون طن قمح محلى من المزارعين منذ فتح باب التوريد حتى الآن توريد قمح - صورة أرشيفية
كتب مدحت وهبة
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كشف تقرير عن توريد ما يقرب من 2.2 مليون طن قمح محلي من المزارعين منذ فتح باب التوريد في منتصف إبريل، وذلك في إطار متابعة، ورصد توريدات القمح المحلى لموسم 2019.

ووفقاً لمؤشرات الإنتاج الواردة ، أشارت إلى وفرة الإنتاج المحلي للقمح، ومن ثم وفرة التوريدات نتيجة لظروف المناخ المواتية، والتي أدت إلى إنتاج وفير كماً وعالى الجودة.

ويتم تسويق القمح لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية من خلال الجهات المسوقة، والتي تتيح فتح مواقعها التسويقية في جميع محافظات ومراكز وقرى الجمهورية سواء في الصوامع أو الشون وذلك على فترتين عمل يومياً من الساعة التاسعة صباحاً حتى الرابعة عصراً، ومن الساعة الثامنة مساءً حتى الحادية عشر مساءً، كما يتم دفع قيمة توريدات الأقماح للمزارعين في خلال 48 ساعة من التوريد بدون أي تأخير.

 


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