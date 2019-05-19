تعرف على الدول الأعضاء بمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"

كتبت - مروة الغول

أسست منظمة الدول المصدرة للنفط " أوبك،" في عام 1960 حيث تم تأسيسها من خمس دول أعضاء مؤسسين تضم كلا من "المملكة العربية السعودية وإيران و العراق والكويت وفنزويلا وحاليا تضم منظمة" الأوبك " في عضويتها 14 دولة وهم الجزائروأنغولاوالإكوادور وغينيا الاستوائية والجابون وإيران والعراق والكويت.

وليبيا ونيجيريا والمملكة العربيةالسعوديةوالإمارات العربية المتحدة وفنزويلا و قطر والتي غادرت المنظمة في الأول من يناير الماضى.

وفيما يتعلق بتثميل الدول في اجتماعات منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" نجد أن كل دولة ترسل مندوب أو أكثر لحضور الاجتماعات ولا يكتمل النصاب القانوني لاجتماعات المنظمة المقررة إلا بحضور ثلثي الأعضاء على الأقل.

وعند التصويت على تغييرات في سياسية المنظمة يجب على الدول الأعضاء أن تصوت بالإجماع ولكل دولة من الدول الأعضاء الحق في التصويت لمرة واحدة.

ونجد أنه في حال إرسال الدول الأعضاء في منظمة "أوبك" وفد يتكون من أكثر من شخص يكون رئيس الوفدمن هو معنى بامور النفط في تلك الدول مثل وزير النفط أو الطاقة.

ويجوز للدول الأخرى حضور الاجتماعات بصفتها دولا مراقبة عند السماح لها بذلك، إلا أنها لن تملك حق التصويت مثل ما تم تكوينه ويعرف ب "أوبك +" ويضم دول من مثل روسيا والذي تم الاتفاق من خلال على خفض إمدادات النفط بمقدار 1.2مليون برميل يوميا بداية من شهر يناير الماضى وذلك من أجل أحداث التوازن في أسواق النفط.

وتعقد منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"اليوم الاجتماع الرابع عشر للجنة الوزارية المشتركة من أجل مناقشه الأحداث الطارئة والتي أثرت على أسواق النفط وكذلك مراقبة مدى التزام الدول الأعضاء في "أوبك" ودول من خارجها من ضمنها روسيا في باتفاق خفض الإمدادات النفطية، وكذلك إصدار عدد من التوصيات قبل اجتماعها يوم 25 يونيو المقبل بفيينا.