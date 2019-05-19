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تراجع بورصة البحرين بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاعات البنوك والاستثمار والخدمات

الأحد، 19 مايو 2019 10:57 ص
تراجع بورصة البحرين بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاعات البنوك والاستثمار والخدمات بورصة البحرين _ أرشيفية
كتب هانى الحوتى
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تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.40% خاسرا عدد 0.42 نقطة ليصل إلى مستوى 1393.93 نقطة، بضغوط هبوط قطاع البنوك التجارية والاستثمار والخدمات.

 

وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات بحجم 625.9 ألف سهم، بقيمة قدرها 101.9 ألف دينار  بحرينى.

 

وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بضغوط هبوط سهم مصرف السلام-البحرين بنسبة 0.03%، ثم قطاع الاستثمار بضغوط هبوط سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 0.02%، ثم قطاع الخدمات بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.02%.


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