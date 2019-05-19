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تحرير 863 مخالفة مرورية وفحص 24 شخصا جنائيا فى حملة مكبرة بالمنوفية

الأحد، 19 مايو 2019 09:39 ص
تحرير 863 مخالفة مرورية وفحص 24 شخصا جنائيا فى حملة مكبرة بالمنوفية حملة مرورية
المنوفية - محمد فتحى
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شنت مديرية أمن المنوفية حملة مرورية مكبرة، تحت إشراف اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، واللواء محمد لبنه مدير إدارة المرور بالمحافظة، والمقدم تامر الأقصرى وكيل إدارة المرور لتسير السيولة المرورية، والتى أسفرت عن تحرير 863 مخالفة مرورية متنوعة .

كما نفذت مديرية أمن المنوفية حملة مكبرة على الظهير الصحراوى، برئاسة اللواء أسامة سعودى رئيس قطاع الأمن بالسادات ومنوف، والتى أسفرت عن فحص 9 مزارع دائرة مركز السادات، وفحـص 24 شخصا جنائيا، وتبين وجود عاطلين هاربين من أحكام قضائية.


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