video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 19 مايو 2019 03:21 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

تحدى "مومو" يعود من جديد فى فيلم بهوليوود

الأحد، 19 مايو 2019 03:13 م
تحدى "مومو" يعود من جديد فى فيلم بهوليوود مومو
كتبت فاطمة شوقى
إضافة تعليق
قالت قناة "تى 13" الكولومبية إن المخرج ليلتون ستيوارت، يستعد لفيلم جديد يتحدث عن "تحدى مومو" الظاهرة التى تسببت فى حالة من الرعب لدى الكثير من الشباب على الانترنت.

وأشارت القناة إلى أن فى عام 2018 ، انتشرت لعبة تحدى مومو على وسائل الاعلام المختلفة ، وسيتم تحليل الظاهرة التى انتشرت بشكل كبير على مواقع الانترنت.

وأوضحت أن طاقم العمل مكون من ستيف بيتون واليكس براون وجورجى ستورك ويت وريان سينينينج والممثلة الإنجليزية شارلوت سبنسر، ولكن لم يتم حتى الآن تحديد موعد اطلاق الفيلم.

ويتحدث الفيلم عن مجموعة من طلاب الجامعة يقيمون فى مقصورة منعزلة فى الغابة، حيث يتحدث أحد المراهقين عن اسطورة مومو ، روح غريبة لامرأة وتبدو وكأنها طائر يسخر لضحاياهم مع تفاصيل شخصية محددة وأوامر عنيفة من خلال الرسائل النصية والمكالمات الهاتفية، ويبدأ الشباب فى لعب اللعبة ويبدأون فى الاختفاء دون أى سبب واحد تلو الآخر.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"سابقين بخطوة".. دراسة جديدة تكشف تأخر اكتشاف تأثير "مومو" و"الحوت الأزرق"

على غرار تحدى "مومو".. دمية مايكل جاكسون تبث الرعب فى المكسيك.. صور

مومو ترعب الأطفال بأغنية "سأقتلك فى الليل".. وآخر ضحاياها طفلة 3 سنوات

مومو تسبب الرعب لطفل.. شرطة "نيو مكسيكو" تمنحه مصباح ودب تعويضا لخوفه

العالم

الفن

هوليوود

فيلم

لعبة مومو

مومو

سينما

تحدى مومو

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
5 اختصاصات للإدارة المركزية لمتابعة أعمال إدارات تنفيذ الأحكام بالمحاكم

5 اختصاصات للإدارة المركزية لمتابعة أعمال إدارات تنفيذ الأحكام بالمحاكم

دعاء اليوم الرابع عشر من رمضان: اللهم لا تؤاخذنى فيه بالعثرات

دعاء اليوم الرابع عشر من رمضان: اللهم لا تؤاخذنى فيه بالعثرات

تشرشل.. رجل بريطانيا العظيم فى القرن الـ20.. كيف بنى لندن على أطلال الحرب العالمية الثانية؟ الشعب البريطانى كلمة السر.. صبر فنال حريته وبنى دولته العظمى .. ورفع شعار " التاريخ يكتبه المنتصرون"

تشرشل.. رجل بريطانيا العظيم فى القرن الـ20.. كيف بنى لندن على أطلال الحرب العالمية الثانية؟ الشعب البريطانى كلمة السر.. صبر فنال حريته وبنى دولته العظمى .. ورفع شعار " التاريخ يكتبه المنتصرون"

الزمالك يسعى لتخطى 4 تحديات أمام نهضة بركان فى نهائى الكونفدرالية.. حسم الفوز قبل لقاء الإياب.. كسب الرهان على عمر صلاح فى الدفاع عن الأبيض.. عدم الالتفات للجماهير المغربية.. وضبط النفس مع القرارات التحكيمية

الزمالك يسعى لتخطى 4 تحديات أمام نهضة بركان فى نهائى الكونفدرالية.. حسم الفوز قبل لقاء الإياب.. كسب الرهان على عمر صلاح فى الدفاع عن الأبيض.. عدم الالتفات للجماهير المغربية.. وضبط النفس مع القرارات التحكيمية

التشكيل المتوقع للزمالك أمام نهضة بركان فى ذهاب نهائى الكونفدرالية

التشكيل المتوقع للزمالك أمام نهضة بركان فى ذهاب نهائى الكونفدرالية

متفائل ولا متردد.. اعرف شخصيتك من شكل عينيك

متفائل ولا متردد.. اعرف شخصيتك من شكل عينيك

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة