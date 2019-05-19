تحدى "مومو" يعود من جديد فى فيلم بهوليوود

كتبت فاطمة شوقى

قالت قناة "تى 13" الكولومبية إن المخرج ليلتون ستيوارت، يستعد لفيلم جديد يتحدث عن "تحدى مومو" الظاهرة التى تسببت فى حالة من الرعب لدى الكثير من الشباب على الانترنت.

وأشارت القناة إلى أن فى عام 2018 ، انتشرت لعبة تحدى مومو على وسائل الاعلام المختلفة ، وسيتم تحليل الظاهرة التى انتشرت بشكل كبير على مواقع الانترنت.

وأوضحت أن طاقم العمل مكون من ستيف بيتون واليكس براون وجورجى ستورك ويت وريان سينينينج والممثلة الإنجليزية شارلوت سبنسر، ولكن لم يتم حتى الآن تحديد موعد اطلاق الفيلم.

ويتحدث الفيلم عن مجموعة من طلاب الجامعة يقيمون فى مقصورة منعزلة فى الغابة، حيث يتحدث أحد المراهقين عن اسطورة مومو ، روح غريبة لامرأة وتبدو وكأنها طائر يسخر لضحاياهم مع تفاصيل شخصية محددة وأوامر عنيفة من خلال الرسائل النصية والمكالمات الهاتفية، ويبدأ الشباب فى لعب اللعبة ويبدأون فى الاختفاء دون أى سبب واحد تلو الآخر.