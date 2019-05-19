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تجديد حبس محامى و2 آخرين فى اتهامهم بنشر أخبار كاذبة والتحريض ضد الدولة

الأحد، 19 مايو 2019 03:31 م
تجديد حبس محامى و2 آخرين فى اتهامهم بنشر أخبار كاذبة والتحريض ضد الدولة محكمة ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس
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قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، تجديد تجديد حبس المحامى عزت غنيم و2 آخرين فى اتهامهم ببث أخبار كاذبة، والتحريض على قلب نظام الحكم، 45 يوما على ذمة التحقيقات.

 

ويواجه المتهم بالقضية 441 لسنة 2018، حصر أمن دولة عليا، عدة اتهامات منها الانضمام لجماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة، وبث مقاطع فيديو على شبكة التواصل الاجتماعى "فيس بوك" كوسيلة من الوسائل الإعلامية للتحريض على قلب نظام الحكم المصرى، ونشر مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعى "فيس بوك" لبث شائعات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعى.


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حبس المحامى عزت غنيم

نشر اخبار كاذبه

التحريض ضد الدولة

الارهاب

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