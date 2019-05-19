برلمان أوروبا يحقق فى حصول زعيم حزب بريكست على هدايا بـ500 ألف جنيه استرلينى

كتبت رباب فتحى

كشفت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، أن نايجل فاراج، زعيم حزب "بريكست"، يواجه تحقيقا من سلطات البرلمان الأوروبى، بشأن مزاعم حول فشله فى الإعلان عن تلقّيه هدايا تقترب من نصف المليون جنيه استرلينى، حصل عليها من قطب تأمين يخضع للتحقيق من قبل الوكالة الوطنية للجريمة.

كانت أخبار متواترة خلال الأسبوع الجارى قد كشفت حصول رئيس حزب بريكست المنحاز للانفصال الكامل عن أوروبا، حصل على هدايا تُقدر بـ450 ألف جنيه استرلينى من رجل الأعمال البارز آرون بانكس، تشمل سيارة بسائقها، ورحلات فخمة إلى الولايات المتحدة للاجتماع مع سياسيين يمينيّين. لكن لم يُعلن عن أى من الهدايا المُفصّلة فى الفواتير التى اطّلعت عليها القناة الرابعة الإخبارية فى سجل "فاراج" للتقديم فى البرلمان الأوروبى، الذى جرى تصميمه لمنع أعضاء البرلمان من الحفاظ على تضارب المصالح سرًّا.

وفى خطاب اطّلعت عليه "إندبندنت"، دعا أحد كبار ممثّلى البرلمان الأوروبى من الأعضاء المسؤولين عن المسائل المالية والإدارية، رئاسة البرلمان إلى "التحقيق فى المخالفات الواضحة بشكل عاجل". وأوضحت الصحيفة أن الدفع للإسراع بإجراء التحقيق يأتى قبل أيام من استعداد الناخبين البريطانيين للمشاركة فى الانتخابات البرلمانية الأوروبية، إذ يُعتقد إلى حد كبير أن حزب "فاراج" المؤسس قبل أسابيع، يتجه لتحقيق فوز كبير فى الانتخابات، بفضل ما يحمله من رسائل معادية للاتحاد الأوروبى ومؤسساته.