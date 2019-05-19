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الأحد، 19 مايو 2019 12:25 ص
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برامج إرشادية بحقول الخضروات تجنبا لمخاطر الموجة الحارة وزيادة الإنتاج

الأحد، 19 مايو 2019 12:00 ص
برامج إرشادية بحقول الخضروات تجنبا لمخاطر الموجة الحارة وزيادة الإنتاج خضراوات - أرشيفية
كتب عز النوبى
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واصلت الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، تكثيف  لجانها وحملاتها المرورية  وبرامجها  التوعوية على زراعات  حقول  الخضروات لزيادة الإنتاج المعروض فى الأسواق ، وزيادة الإنتاج الكمى والكيفى خلال الفترة الحالية، وتقديم جميع التوصيات الفنية والإرشادات للمزارعين، واتباع النظم السليمة لحماية النباتات من التغيرات المناخية  والموجة الحارة   تفاديا لعدم تأثر المحاصيل الزراعية من قلة الإنتاج وتساقط الثمار.
 
وقال محمود عطا، رئيس الإدارة المركزية  للبساتين  والمحاصيل الزراعية لـ"اليوم السابع "، إنه يتلقى تقريرا يوميا  من  الإدارات التابعة للمحاصيل الزراعية  بحالة الزراعات الصيفية سواء الخضروات أو المحاصيل البستانية  ومدى تأثرها بموجة التغيرات المناخية والموجة الحارة، مشيرا إلى أن اللجان الفنية المشكلة تقوم  بعمل برامج توعوية للمزارعين والتعريف  بالحالة المرضية والحشرية للمحاصيل على أرض الواقع، وكيفية طرق التسميد والرى للمحاصيل.
 
وأوضح "عطا"، أن هناك تكليفات بسرعة التدخل والعلاج الفورى فى حالة تأثر المحاصيل بالتغيرات المناخية من خلال لجان متخصصة تتوجه إلى الحقول مباشرة، بالإضافة إلى عقد  ندوات إرشادية فى القرى والحقول للمزارعين، وعمل برامج إرشادية متخصصة على أعلى مستوى، يقدمها مجموعة من أساتذة مركز البحوث الزراعية متخصصين فى أمراض النبات والعمليات الزراعية الإرشادية بقرى المحافظات.

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المحاصيل البستانية

محاصيل الخضر

مكافحة الآفات زراعات الخضروات

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