بحوث الغرفة التجارية: ارتفاع الطلب على الحلويات بالأسبوع الثانى من رمضان

كتب – إسلام سعيد

كشفت وحدة البحوث فى غرفة القاهرة التجارية، ارتفاع فى الطلب على الحلويات خلال الأسبوع الثانى من شهر رمضان، وفى هذا الإطار ينشر اليوم السابع متوسطات سعر الحلويات فى الأسواق.



متوسطات أسعار الحلويات: كيلو بسبوسة سادة تتراوح من 40 إلى 50 جنيها، كيلو بسبوسة بندق من 55 إلى 60 جنيها، كيلو بسبوسة مكسرات يتراوح من 60 إلى 70 جنيها، كيلو سويسرول من 55 إلى 60 جنيها، كيلو رموش من 50 إلى 60 جنيها، كيلو برازق من 65 إلى 70 جنيها، كيلو كنافة كريمة من 55 إلى 60 جنيها، كيلو كنافة مكسرات 75 إلى 80 جنيها، كيلو كنافة غوايش بندق من 90 إلى 100 جنيها.

وسجل سعر كيلو كنافة مبروم بندق من 120 إلى 130 جنيها، كيلو كنافة مبروم فسدق بـ 240 إلى 250 جنيها، كيلو جلاش من 110 إلى 120 جنيها، كيلو عيش سرايا يتراوح من 40 إلى 45 جنيها، كيلو بلورية من من 130 إلى 140 جنيها، كيلو قطايف كريمة من 70 إلى 80 جنيها، كيلو بقلاوة من 120 إلى 130 جنيها، كيلو بلح الشام من 45 إلى 50 جنيها، كيلو بلح الشام بالكريمة بـ 55 إلى 60 جنيها، كيلو زلابيا بـ 40 إلى 50 جنيها، كيلو صوابع زينب من 40 إلى 45 جنيها.

يشار إلى أن هذه القائمة تشمل متوسطات الأسعار فى الأسواق لعدد من الشركات المنتجة، والتى لها فروع بيع بالتجزئة، أى أن السعر يختلف من مكان إلى آخر حسب الجهة المنتجة.