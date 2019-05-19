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الأحد، 19 مايو 2019 12:34 م
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انطلاق الأسبوع العالمى للمياه فى السويد أغسطس المقبل

الأحد، 19 مايو 2019 12:23 م
انطلاق الأسبوع العالمى للمياه فى السويد أغسطس المقبل ستوكهولم عاصمة السويد
كتبت أسماء نصار
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ينظم معهد ستوكهولم الدولى للمياه، الأسبوع العالمى للمياه، فى السويد، فى الفترة من 26 – 31 أغسطس المقبل، بمشاركة 3300 شخص من 135 دولة و 380 منظمة دولية هذا العام، و رؤساء بعض الدول.

ويعقد معهد ستوكهولم الدولى للمياه هذا الأسبوع سنوياً منذ عام 1991، حيث يشكل محفلاً عالمياً لاستعراض التقدم المحرز وبناء القدرات وتعزيز الشراكات على مستوى العمليات الدولية المتصلة بالمياه والتنمية ومن ثم سعى جميع الجهات المعنية بموارد المياه فى العالم إلى التنافس لتكون ضمن فاعليات هذا المنتدى.

ويشارك الخبراء والممارسون وصانعى القرارات والمبتكرين فى مجال الأعمال والمهنيين الشباب من مجموعة من القطاعات والبلدان فى الأسبوع العالمى للمياه، للتواصل وتبادل الأفكار وتشجيع التفكير الجديد وتطوير حلول لأكثر التحديات الملحة المتعلقة بالمياه فى الوقت الحالى، لأن المياه هى مفتاح ازدهارنا المستقبلى، ويمكننا معاً أن نحقق عالماً حكيماً فى مجال المياه.

ويقوم المعهد بتقييم واختيار الموضوعات التى تشكل أهمية عالمية وتجربة واقعية من شأنها المساعدة فى تنمية آليات التعاون وتعزيز فرص تبادل الممارسات والخبرات، ضمن مهامه التى تتمثل فى إدارة برامج ومشاريع ونشاطات دولية متنوعة، تهدف إلى المساهمة فى إيجاد حلول مستدامة لمشاكل العالم المائية المتفاقمة، وتوفير قاعدة مشتركة لتبادل الخبرات والمعلومات والتعاون ما بين العلماء والباحثين والمتخصصين وأصحاب الأعمال والسياسيين والمؤسسات الأهلية والدولية والعمل على بناء القدرات والخبرات حول العالم للربط بين قطاعات المياه والبيئة والإقتصاد والاجتماع.


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