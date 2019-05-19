video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 19 مايو 2019 12:17 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

النيابة تطلب التحريات عن مدير مشروعات مكتبة الإسكندرية المتهم بنشر أخبار كاذبة

الأحد، 19 مايو 2019 12:00 ص
النيابة تطلب التحريات عن مدير مشروعات مكتبة الإسكندرية المتهم بنشر أخبار كاذبة الشائعات ـ أرشيفية
كتبت أمنية الموجى
إضافة تعليق

طلبت نيابة أمن الدولة العليا، الجهات الأمنية المختصة بوزارة الداخلية، إعداد التحريات اللازمة الخاصة بالدكتور خالد عزب مدير المشروعات بمكتبة الإسكندرية، التى جددت النيابة حبسه 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التى تجرى معه بمعرفة النيابة، فى اتهامه بنشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعى.

وتستكمل النيابة التحقيق فى الاتهامات الواردة بمحضر التحريات الأمنية والتى تتعلق بنشر أخبار كاذبة ومشاركة جماعة أنشئت خلافا لأحكام القانون فى تنفيذ أغراضها، وهى الاتهامات التى واجهته بها النيابة أثناء التحقيق معه فى القضية قبل أن تصدر قرار بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وألقى القبض على مدير مشروعات مكتبة الإسكندرية فى وقت سابق، بموجب إذن قضائى بضبطه وإحضاره وعرض على النيابة العامة قبل نحو أسبوعين، للتحقيق معه فى الاتهامات المنسوبة له ومواجهته بها، ثم أصدرت النيابة قراراها بحبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

10 أسباب شائعة وراء الرغبة فى حكة الجلد

مطالبات بضرورة رصد المواقع والصفحات المروجة للشائعات ومحاكمة المسؤوليين عنها

الحكومة تنتصر على الشائعات.. سرعة الرد على الأكاذيب وتفنيدها وذكر الحقائق يحبط محاولات الجماعات المغرضة لنشر البلبلة.. خبراء: الدولة حققت نجاحات كبيرة فى التصدى للشائعات وحالة الوعى لدى المصريين ارتفعت

خبير أمنى : الدولة حققت نجاحات فى مواجهة شائعات الجماعات الإرهابية

التحريات الأمنية

مدير مكتبة الاسكندرية

تجديد حبس مدير

نيابة أمن الدولة

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
مانشستر سيتي الأفضل فى إنجلترا عبر العصور بـ4 بطولات تاريخية

مانشستر سيتي الأفضل فى إنجلترا عبر العصور بـ4 بطولات تاريخية

روما يحتاج معجزة ميلان وأتلانتا للمشاركة فى دورى أبطال أوروبا

روما يحتاج معجزة ميلان وأتلانتا للمشاركة فى دورى أبطال أوروبا

النصف الآخر 13.. إيفا الفتاة التى وقعت فى حب الزعيم النازى.. تعرفت على هتلر عبر مصوره الشخصى وحاولت الانتحار لجذب انتباهه.. ظلت عشيقته طوال سنوات الحرب.. وتزوجا 40 ساعة فقط قبل انتحارهما بعد سقوط الرايخ الثالث

النصف الآخر 13.. إيفا الفتاة التى وقعت فى حب الزعيم النازى.. تعرفت على هتلر عبر مصوره الشخصى وحاولت الانتحار لجذب انتباهه.. ظلت عشيقته طوال سنوات الحرب.. وتزوجا 40 ساعة فقط قبل انتحارهما بعد سقوط الرايخ الثالث

بعد عقد قرانهم.. تعرف على أبناء الشيخ محمد بن راشد الثلاثة.. "حمدان" ولى عهد دبى وأشهر عزاب الخليج.. تغنى بأشعاره محمد عبد وكاظم الساهر.. و"مكتوم" رجل الإسهامات الإنسانية.. و"أحمد" راعى الشباب

بعد عقد قرانهم.. تعرف على أبناء الشيخ محمد بن راشد الثلاثة.. "حمدان" ولى عهد دبى وأشهر عزاب الخليج.. تغنى بأشعاره محمد عبد وكاظم الساهر.. و"مكتوم" رجل الإسهامات الإنسانية.. و"أحمد" راعى الشباب

بالقانون.. إزاى ترجع تليفونك المسروق فى 9 خطوات

بالقانون.. إزاى ترجع تليفونك المسروق فى 9 خطوات

هدف لا ينسى .. رأسية فلافيو تهدى الأهلى لقب الدورى على حساب الدراويش

هدف لا ينسى .. رأسية فلافيو تهدى الأهلى لقب الدورى على حساب الدراويش

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة