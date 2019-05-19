المفوض الرئاسى القبرصى: نسعى لخدمة السلام والأمن فى البلاد والمنطقة الإقليمية

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قال المفوض الرئاسى القبرصى للشؤون الإنسانية والقبارصة المغتربين فوتيس فوتيو، اليوم الأحد، إن الحكومة القبرصية تسعى لخدمة السلام والأمن فى قبرص وكذلك على الصعيد الإقليمى.

ونسبت وكالة الأنباء القبرصية إلى فوتيو، قوله - فى مراسم أقيمت لإحياء ذكرى ضحايا الإبادة الجماعية من اليونانيين فى الدولة العثمانية - "لا نسعى للمواجهة أو نكء الجروح القديمة أو المشكلات وما نريده هو خدمة السلام والأمن فى كل من قبرص والمنطقة الإقليمية".

تجدر الإشارة إلى أنه تم تقسيم قبرص منذ عام 1974، عندما غزتها تركيا واحتلت ثلثها الشمالى، وقد فشلت حتى الآن جميع الجولات المتكررة لمحادثات السلام التى ترعاها الأمم المتحدة فى التوصل إلى حل يعيد توحيد الجزيرة القبرصية، وأُجريت آخر جولة مفاوضات فى يوليو 2017 فى منتجع كران مونتانا فى سويسرا.