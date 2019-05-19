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الأحد، 19 مايو 2019 06:22 م
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العناصر المسلحة تستهدف المناطق الآمنة فى ريف حماة بالقذائف الصاروخية

الأحد، 19 مايو 2019 06:00 م
العناصر المسلحة تستهدف المناطق الآمنة فى ريف حماة بالقذائف الصاروخية انفجارات فى سوريا-ارشيفية
أ ش أ
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واصلت المجموعات المسلحة خرق اتفاق منطقة خفض التصعيد، واعتدت بـ 12 قذيفة على المناطق الآمنة في محور الحماميات بريف حماة الشمالي الغربي بسوريا.

 

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن مجموعات إرهابية منتشرة في عدد من القرى والبلدات بريف حماة الشمالي الغربي استهدفت بـ 12 قذيفة صاروخية وهاون محيط قرية الحماميات التي طهرها الجيش السوري من الإرهاب، ما تسبب بوقوع أضرار مادية في المكان، وذلك في خرق متجدد من الإرهابيين لاتفاق منطقة خفض التصعيد.

 

وأشارت (سانا) إلى أن وحدات الجيش ردت بضربات مكثفة على مصادر إطلاق القذائف، ودمرت عدداً من منصات الإطلاق، وكبدتهم خسائر بالأفراد، ولقي مدني سوري مصرعه وأصيب 5 آخرون بجروح، يوم الإثنين، الماضي نتيجة اعتداء المجموعات الإرهابية بالقذائف الصاروخية على مدينة السقيلبية.

 

وتواصل التنظيمات المسلحة التي يقع معظمها تحت زعامة تنظيم تحرير الشام "جبهة النصرة سابقا" والمنتشرة بريف إدلب الجنوبي وعدد من قرى وبلدات ريف حماة الشمالي، خرق اتفاق منطقة خفض التصعيد، عبر اعتداءاتها وهجماتها على مواقع الجيش ونقاطه والقرى الآمنة.

 


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