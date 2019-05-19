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الأحد، 19 مايو 2019 12:42 م
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الصين: استدعاء نحو 6600 سيارة "هيونداى" لعيوب فى برامج المحرك

الأحد، 19 مايو 2019 12:00 م
الصين: استدعاء نحو 6600 سيارة "هيونداى" لعيوب فى برامج المحرك سيارة هيونداى ـ صورة أرشيفية
بكين (أ ش أ)
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قالت مصلحة الدولة الصينية لتنظيم السوق أن شركة هيونداي ستقوم باستدعاء 6620 سيارة مستوردة فى الصين، بسبب برامج المحرك المعيبة.

وذكرت المصلحة- فى بيان اليوم الأحد، أن الاستدعاء يتضمن بعض السيارات المستوردة من طراز "فولستر" التى تم انتاجها بين 5 أبريل ،2012 و28 أغسطس 2014، موضحة أنه نظرا لعيوب فى تصميم برنامج إدارة المحرك، تقوم بعض محركات السيارات بالحرق قبل الإشعال العادي؛ ما قد يضر بالمحرك أو يتسبب فى توقفه.

وأضافت المصلحة أن شركة هيونداى ستقوم بترقية برنامج إدارة المحرك للسيارات المستدعاة مجانا؛ للقضاء على مخاطر السلامة، على أن تبدأ عملية الاستدعاء فى 17 يونيو المقبل.

 


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