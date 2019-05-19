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السيطرة على حريق بـ4 منازل و5 أحواش فى جهينة بسوهاج

الأحد، 19 مايو 2019 11:38 ص
السيطرة على حريق بـ4 منازل و5 أحواش فى جهينة بسوهاج جانب من حريق المنازل فى سوهاج
سوهاج - محمود مقبول
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تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة سوهاج، من السيطرة على حريق نشب فى 4 منازل و5 أحواش بناحية قرية جهينة الغربية، فى دائرة مركز جهينة، بعدما تسبب فى نفوق عدد من الحيوانات، واحتراق كمية من المنقولات المنزلية.

كان مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من إدارة عمليات النجدة، يفيد بنشوب حريق بدون إصابات بشرية، والنجاح فى السيطرة عليه بمعرفة الحماية المدنية. وبالفحص تبيّن من خلال التحريات نشوب حريق فى شارع الشهيد بناحية قرية جهينة الغربية، بمنزل المواطن عارف أحمد "65 سنة" بالمعاش، ومحمد على محمد "70 سنة" بالمعاش، وفؤاد محمد العارف، وورثة إبراهيم على عبد الرحمن، وانتقل الحريق إلى 5 أحواش متجاورة.

وأشارت التحريات إلى أن سبب الحريق يعود إلى اشتعال النار فى فرن بوتاجاز بحوش مملوك للمواطن أحمد حجازى، لتنتقل النار إلى المنازل والأحواش الأخرى. وقد حررت الأجهزة الأمنية محضرا بالواقعة، وحصرت التلفيات المتمثلة فى نفوق 8 أبقار ورأسى غنم، وجارٍ العرض على النيابة العامة لتولى التحقيق.


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