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السيطرة على حريق بــ7 منازل بنجع الخمايسة بسوهاج دون خسائر بالأرواح

الأحد، 19 مايو 2019 11:54 م
السيطرة على حريق بــ7 منازل بنجع الخمايسة بسوهاج دون خسائر بالأرواح مطافىء - أرشيفية
سوهاج محمود مقبول
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تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج من السيطرة على حريق نشب بــ 7 منازل متجاورة بناحية نجع الخمايسة التابع لمجلس قروى الطليحات غربى سوهاج دون حدوث خسائر بالأوراح.
 
كان مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مركز شرطة جهينة يفيد بنشوب حريق بعدد من المنازل بدائرة المركز وتمت السيطرة عليه بمعرفة قوات الحماية المدنية ومنع إنتشاره لباقى المنازل المجاروة بالنجع.
 
وبالإنتقال والفحص تبين من التحريات نشوب حريق بمنازل ملك خلف حجازى وخليفة حجازى وأحمد حجازى وعبدالعال أحمد ووعبدالحليم محمد وأخرين تم الدفع بقوات الحماية المدنية والتى تمكنت من السيطرة على الحريق.
 
نتج عن الحريق نفوق 7 أبقار وبعض من الماعز والأغنام والطيور والمنقولات الموجودة بالمنازل وكميات من البوص والتبن، وتم إخطار مديرية الطب البيطرى للتعامل مع الحيوانات النافقة، وجارى تحرير محضر بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.
 
وعلى جانبا أخر أشتكى أهالى النجع من ضعف المياه الموجودة بها وكذلك عدم وجود طفيات للحريق، الأمر الذى صعب من عملية الإطفاء ولولا سيطرة قوات الحماية المدنية عليه، لكانت حدثت كارثة وطالب الأهالى المسئولين بالمحافظة وشركة مياه الشرب بتدعيم النجع بحنفيات الحريق لتفادى المخاطر، خاصة وأن الحرائق تزداد بشكل كبير فى فصل الصيف.
 

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