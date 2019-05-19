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السلطات السورية تضبط أكثر من نصف طن حشيش داخل علب حلويات

الأحد، 19 مايو 2019 08:12 م
السلطات السورية تضبط أكثر من نصف طن حشيش داخل علب حلويات حشيش
أ ش أ
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أعلنت السلطات السورية، اليوم الأحد، أن فرع الأمن الجنائي في محافظة اللاذقية الساحلية، ضبط 518 كجم من مادة (الحشيش) المخدر بقيمة 389 ألف دولار، كانت موضوعة داخل علب حلويات.

 

ونقلت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية، عن رئيس فرع الأمن الجنائي باللاذقية العميد حسين جمعة، قوله: "بناء على المعلومات الواردة حول كمية من مادة الحشيش المخدر ستدخل إلى سوريا بغرض تعبئتها ضمن علب حلويات في ضواحي دمشق، وإخراجها وتهريبها من جديد إلى خارج البلاد، تم وضع خطة لمتابعة الموضوع".

 

وأضاف جمعة: "أنه نتيجة متابعة المعلومات والتأكد من صحتها، تم إيقاف شاحنة تحمل حاوية وبداخلها شخصان، وبعد إفراغ محتوياتها تبين أنها عبارة عن علب مملوءة بالحلويات، وفي أسفل كل علبة كمية من مادة الحشيش المخدر مصنوعة بشكل مسطح ومستطيل تتناسب مع العلب".

 

وأشار المسؤول الأمني إلى أنه جرى التواصل مع إدارة المخدرات في العاصمة السورية، حيث تمكنت الجهات الأمنية من إلقاء القبض على عدد من الأشخاص المتورطين بالحادثة لتقديمهم للقضاء.

 


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