 

3 مليارات دولار لمشروعات سيناء تم صرف 90% منها وتنفيذ المشروعات المخصصة لها

 

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أهداف لتنمية سيناء.. توفير مليوني فرصة عمل، وضخ استثمارات بـ 20 مليار دولار.. ورفع نصيب سيناء من الدخل القومي

 

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مشروعاً تنفذها الهيئة الهندسية بسيناء بتكلفة 199 مليار جنيه تم الإنتهاء من 171 مشروعاً منها

 