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الجيش اليمنى: الحوثى يعد 400 قارب مفخخ بيد خبراء إيران

الأحد، 19 مايو 2019 05:01 م
الجيش اليمنى: الحوثى يعد 400 قارب مفخخ بيد خبراء إيران الجيش اليمنى
أ ش أ
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حذر المتحدث باسم الجيش اليمني العميد عبده مجلي، اليوم الأحد، من تحركات حوثية إيرانية على سواحل المديريات الشمالية لمدينة الحديدة وجزيرة كمران.
 

وكشف مجلي في تصريحات أوردتها قناة "العربية" الإخبارية، عن وجود خبراء إيرانيين في مديريتي اللحية والصليف لتدريب المليشيات على الزوارق المفخخة ذاتية الدفع والألغام البحرية لتنفيذ عمليات إرهابية خلال الأيام القادمة، مبينا أن الحوثي يجهز أكثر من 400 قارب مفخخ على أيدي خبراء إيرانيين.

 

وأضاف المتحدث العسكري، أن المليشيات تخطط لنقل معاركها إلى البحر وتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن بالزوارق المفخخة والألغام البحرية، إضافة إلى القيام بعمليات قرصنة بحرية.

 

ولفت إلى أن مليشيا الحوثي لا تزال تنفذ أجندة إيرانية وتدفع بتعزيزات إلى مديريات حيس والتحيتا جنوب الحديدة بشكل مكثف، مستغلة "المسرحية الهزيلة" التي تنفذها برعاية أممية في الموانئ الـ3، منوها بالضربات الجوية للتحالف والتي ساهمت في إفشال الكثير من المخططات الإيرانية، وأربكت غرفة عمليات الحوثي في صنعاء، فضلا عن نجاح الجيش اليمني في ردع الانقلاب في الضالع والبيضاء.

 


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