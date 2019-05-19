الجيش الأفغانى: مقتل وإصابة 6 مسلحين من طالبان فى غارة جوية لقوات التحالف الدولى

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أعلن الجيش الأفغاني عن مقتل وإصابة 6 مسلحين من طالبان في غارة جوية على إقليم باكيتا جنوب شرق البلاد.

وأشار الجيش - في بيان أوردته وكالة أنباء (خامة-برس) الأفغانية، اليوم،الأحد، إلى أن الغارة الجوية أُطلقت من جانب قوات التحالف الدولي في حوالي الساعة العاشرة صباحا بحسب التوقيت المحلي للعاصمة الأفغانية كابول.

ولم تعلق أي من الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة الأفغانية، ومن بينها حركة طالبان، على تلك الأنباء حتى الآن.

جدير بالذكر أن إقليم باكيتا يعتبر واحدا من أكثر الأقاليم، التي تنشط فيها عناصر طالبان، حيث تنفذ العديد من الأنشطة الإرهابية التي تستهدف بها المؤسسات الأمنية والحكومية.