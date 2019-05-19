video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 19 مايو 2019 06:23 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الجيش الأفغانى: مقتل وإصابة 6 مسلحين من طالبان فى غارة جوية لقوات التحالف الدولى

الأحد، 19 مايو 2019 05:14 م
الجيش الأفغانى: مقتل وإصابة 6 مسلحين من طالبان فى غارة جوية لقوات التحالف الدولى الجيش الافغانى
أ ش أ
إضافة تعليق

أعلن الجيش الأفغاني عن مقتل وإصابة 6 مسلحين من طالبان في غارة جوية على إقليم باكيتا جنوب شرق البلاد.

 

وأشار الجيش - في بيان أوردته وكالة أنباء (خامة-برس) الأفغانية، اليوم،الأحد، إلى أن الغارة الجوية أُطلقت من جانب قوات التحالف الدولي في حوالي الساعة العاشرة صباحا بحسب التوقيت المحلي للعاصمة الأفغانية كابول.

 

ولم تعلق أي من الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة الأفغانية، ومن بينها حركة طالبان، على تلك الأنباء حتى الآن.

 

جدير بالذكر أن إقليم باكيتا يعتبر واحدا من أكثر الأقاليم، التي تنشط فيها عناصر طالبان، حيث تنفذ العديد من الأنشطة الإرهابية التي تستهدف بها المؤسسات الأمنية والحكومية.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الكويت تدين بشدة الهجوم الإرهابى على سوق غربى أفغانستان

منظمة خريجى الأزهر تدين التفجيرات الإرهابية فى غرب أفغانستان

مصرع 9 أشخاص وإصابة 15 شخصا إثر انقلاب شاحنة فى أفغانستان

مقتل 5 وإصابة 20 شخصا بينهم أطفال فى انفجار غرب أفغانستان

مقتل 8 من الشرطة الأفغانية فى ضربة جوية أمريكية جنوب أفغانستان

مقتل قائد بارز من تنظيم "داعش" الإرهابى فى غارة أمريكية شرق أفغانستان

افغانستان

الجيش الافغانى

غارة جوية

التحالف الدولى

كابول

حركة طالبان

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
تشغيل نظام "تذكرتى" للحصول على بطاقة المشجع وحجز تذاكر أمم أفريقيا 2019

تشغيل نظام "تذكرتى" للحصول على بطاقة المشجع وحجز تذاكر أمم أفريقيا 2019

موجة حارة تبدأ غدا والعظمى بالقاهرة تتجاوز 40 درجة نهاية الأسبوع

موجة حارة تبدأ غدا والعظمى بالقاهرة تتجاوز 40 درجة نهاية الأسبوع

صاحب أطول شنب بالصعيد: شنبى شرفى وكرامتى ورجولتى وبصرف عليه زى عيالى وبسشوره وبحطله كريم.. اتمنيت أكبر ويكبر معايا ووصل 115سم بـ2010 ودلوقتى 50 سم.. نبيل لـ"اليوم السابع": مراتى فخوره بيا وبكلفه 300 جنيه شهريا

صاحب أطول شنب بالصعيد: شنبى شرفى وكرامتى ورجولتى وبصرف عليه زى عيالى وبسشوره وبحطله كريم.. اتمنيت أكبر ويكبر معايا ووصل 115سم بـ2010 ودلوقتى 50 سم.. نبيل لـ"اليوم السابع": مراتى فخوره بيا وبكلفه 300 جنيه شهريا

قبل نهاية Game Of Thrones.. "أغنية الجليد والنار" أشهر رواية جمعت عشاق الأدب والدراما حولها منذ 9 سنوات.. بدأ جورج مارتن كتابتها عام 1991.. ومطالب بإعادة تصوير الموسم الـ8 من المسلسل اعتمادا عليها.. صور

قبل نهاية Game Of Thrones.. "أغنية الجليد والنار" أشهر رواية جمعت عشاق الأدب والدراما حولها منذ 9 سنوات.. بدأ جورج مارتن كتابتها عام 1991.. ومطالب بإعادة تصوير الموسم الـ8 من المسلسل اعتمادا عليها.. صور

5 اختصاصات للإدارة المركزية لمتابعة أعمال إدارات تنفيذ الأحكام بالمحاكم

5 اختصاصات للإدارة المركزية لمتابعة أعمال إدارات تنفيذ الأحكام بالمحاكم

دعاء اليوم الرابع عشر من رمضان: اللهم لا تؤاخذنى فيه بالعثرات

دعاء اليوم الرابع عشر من رمضان: اللهم لا تؤاخذنى فيه بالعثرات

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة