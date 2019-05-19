الجامعة الأمريكية تحتفل بمئويتها تحت أضواء معبد "دندرة" الفرعونى بنيويورك

تستمر الجامعة الأمريكية بالقاهرة فى احتفالاتها بمرور 100 عام على إنشاء الجامعة بالقاهرة، إذ نظمت الحفل رقم 6 ضمن سلسلة الحفلات التى أطلقتها بهدف زيادة الوقف التعليمى الخاص بها، وتهدف لتجميع 100 مليون دولار زيادة على هذا الوقت من العام الحالى.

وأكد الدكتور أشرف حاتم، مستشار الحكومة المصرية لدى الجامعة الأمريكية بالقاهرة، أن الحفل أقيم لأول مرة فى متحف الميتروبوليتن بمعبد الدندرة المصرى بولاية نيويورك الأمريكية الذى أهدته مصر للولايات المتحدة الأمريكية بعد مساهمتها فى إنقاذ الآثار المصرية من الغرق خلال فترة الستينيات من القرن الماضى، موضحا أن الحفل أقيم تحت إضاءات معبد دندرة فكان الاحتفال بـ 100 عام للجامعة الأمريكية و2000 عام على معبد دندرة.

وأضاف حاتم، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه خلال هذا الحفل تم تجميع 2 مليون دولار للجامعة الأمريكية بالقاهرة من قبل رجال الأعمال الأمريكان وخريجى الجامعة، مؤكدا أن هذه الأموال تساهم فى زيادة المنح التعليمية للطلاب المصريين وإنشاء مركز الابتكار بالجامعة الأمريكية وغيرها من المشروعات الجديدة التى تشرع الجامعة فى إنشائها.

وأشار إلى أن المؤتمر حضره العديد من الشخصيات على رأسهم السفير المصرى فى الأمم المتحدة الدكتور محمد إدريس والدكتور محمود محيى الدين نائب رئيس البنك الدولى والسفير الأمريكى الجديد بالقاهرة جوناثان كوهين، وجمع من الشخصيات العامة الأمريكية والمصريين بالخارج، و3 من خريجى الجامعة الأمريكية بينهما 2 ملتحقين بجامعتى MIT وهارفارد، وانتهى الحفل بالمغنية دينا فريد إحدى خريجات الجامعة الأمريكية ببعض الأغانى الخاصة بمصر والأقصر وأسوان وغيرها من المناطق السياحية.