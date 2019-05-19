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التحقيقات تكشف سبب إقبال معلمة صيدلية لسرقة مبلغ مالى: ابنتها مريضة مرضا مزمنا

الأحد، 19 مايو 2019 03:21 م
التحقيقات تكشف سبب إقبال معلمة صيدلية لسرقة مبلغ مالى: ابنتها مريضة مرضا مزمنا حبس - ارشيفية
القليوبية نيفين طه
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كشفت تحقيقات مباحث مركز طوخ فى واقعة ضبط مدرسة اقتحمت صيدلية وهددت العاملة بسلاح أبيض وبخاخة بنج موضعى لسرقة مبلغ مالى أن المتهمة لديها أبنة تعانى من مرض مزمن وكانت تحتاج أموالا لشراء بعض الأدوية والمستلزمات الخاصة بالطفلة نظرا لمرورها بضائقة مالية وعدم تحصلها على ثمن الأدوية فقررت اللجوء لهذه الطريقة لتوفير الأموال لإنقاذ حياة ابنتها، حيث ارتدت نقابا ودخلت الصيدلية للسرقة ولكن استغاثة العاملة لفتت انتباه المواطنين الذين تجمعوا وألقوا القبض عليها.

 

 

كان قد تلقى العميد فوزى عبد ربه مأمور مركز طوخ بلاغا من الأهالى بقيام إحدى السيدات بالدخول لإحدى الصيدليات بشارع مصرف الحصة بمدينه  طوخ وبحوزتها سلاح أبيض"سكين" وبنج موضعى وتهديد العاملة بالصيدلية تم إخطار اللواء رضا طبلية مدير الأمن فانتقل العميد يحى راضى رئيس مباحث المديرية والمقدم أحمد سامى رئيس مباحث المركز وتبين قيام المدعوة  "م. م. م " 39 سنة مدرسة رياض أطفال بإحدى المدارس الابتدائى بطوخ بالدخول لإحدى الصيدليات وبحوزتها سكين وبنج موضعى (بخاخة) وقيامها بتهديد عاملة الصيدلية المدعوة " د. ب. ا" 23 سنة عاملة وشروعها فى سرقة نقود من داخل الصيدلية إلا أن الأخيرة قامت بالصراخ على أثر ذلك تجمع الأهالى وقاموا بالإمساك بالمتهمة.

 

وأكد شهود الواقعة كل من"مع" 21 سنة جزار و" ت. ر" 23 سنة جزار صحة الواقعة وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة واستكمال الفحص وتطوير مناقشة المتهمة المضبوطة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 

 

 


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