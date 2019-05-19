الأسطول الأمريكى: دول الخليج تعزز الأمن فى المياه الدولية

أ ش أ

أفاد بيان للأسطول الأمريكي الخامس، اليوم الأحد، بأن دول مجلس التعاون الخليجي بدأت تعزيز دوريات الأمن في المياه الدولية في الخليج بدءا من أمس السبت.

وذكر البيان - حسبما أوردت قناة (الحرة) الإخبارية - أن دول مجلس التعاون الخليجي تعمل على زيادة التعاون والتنسيق في ما بينها لدعم عمليات الأمن البحري في الخليج العربي.

وكانت أربع ناقلات نفط تعرضت لعمليات (تخريب) في الخليج قبالة سواحل الإمارات، ويشارك خبراء أمريكيون في عمليات التحقيق حول الحادث.

وذكرت صحف أمريكية أن التحليل الأولي يشير إلى أن إيرانيين أو جماعات مدعومة من إيران تقف وراء استهداف السفن.