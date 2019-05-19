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افتتاح مسجد الرحمة بمدينة رأس البر عقب صلاة العشاء

الأحد، 19 مايو 2019 09:12 ص
افتتاح مسجد الرحمة بمدينة رأس البر عقب صلاة العشاء إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط
كتب ــ إسماعيل رفعت
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يتم اليوم الأحد، افتتاح مسجد الرحمة بمدينة رأس البر بمحافظة دمياط، عقب صلاة العشاء، وذلك بعد انتهاء عملية ترميم المسجد بالجهود الذاتية، وإحلال وتجديد مئذنتي المسجد بمعرفة القطاعات الحكومية وعلى نفقتها، وقيامها بفرش المسجد ومساحته بمصلى السيدات 1200 متر.

يأتى ذلك في إطار الاهتمام ببيوت الله تعالى مبنى ومعنى.

وكان قد أكد الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط عن حصوله على موافقة من الأوقاف لإعادة إحلال وبناء مسجد الرحمة بمدينة رأس البر، وذلك بعد تبرع أهل الخير والمجتمع المدني من أبناء المحافظة، وأن المحافظة ملتزمة بعملية الإشراف على أعمال الهدم والإنشاء من خلال مهندسى الديوان العام و الوحدة المحلية لمدينة رأس البر والأوقاف.
 

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