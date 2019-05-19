افتتاح مسجد الرحمة بمدينة رأس البر عقب صلاة العشاء

كتب ــ إسماعيل رفعت

يتم اليوم الأحد، افتتاح مسجد الرحمة بمدينة رأس البر بمحافظة دمياط، عقب صلاة العشاء، وذلك بعد انتهاء عملية ترميم المسجد بالجهود الذاتية، وإحلال وتجديد مئذنتي المسجد بمعرفة القطاعات الحكومية وعلى نفقتها، وقيامها بفرش المسجد ومساحته بمصلى السيدات 1200 متر.

يأتى ذلك في إطار الاهتمام ببيوت الله تعالى مبنى ومعنى.