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اعرف حقك.. "إزاى تطلع براءة لو وقعت إيصال أمانة على بياض"

الأحد، 19 مايو 2019 04:00 ص
اعرف حقك.. "إزاى تطلع براءة لو وقعت إيصال أمانة على بياض" حبس ـ أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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يتساءل الكثير من المواطنين عن أحكام وقوانين التوقيع على إيصالات أمانة دون كتابة المحتوى، و"اليوم السابع" يوضح كيفية التعامل حالات التوقيع على إيصالات أمانة بحالاتها المختلفة.

ويقول المحامى خالد محمد، إن توقيع إيصالات الأمانة  على بياض دون كتابة محتواه ، قد يؤدى أحياناً إلى الحكم ببراءة المتهم حال تقديم شكوى بهذا الإيصال.

وأضاف المحامى بالنقض، أن شرط البراءة للمتهم ياتى بإثبات المحامى الخاص بتوقيع المتهم للإيصال على بياض، وقيام المجنى عليه بكتابة صلب الإيصال فى تاريخ لاحق لتوقيع المتهم، وأن كتابة المحتوى بخط غير الخط الخاص بالمتهم نفسه، وهو ما يسمى بإنتفاء ركن التسليم، كما يحق للمتهم بعد حصوله علي البراءة، أن يقاضى المجني عليه بتهمة استغلال توقيعه بجنحة خيانة الإئتمان وفقاً لنص المادة  (340) من قانون العقوبات.

وأشار محمد، أن العقوبة الموقعة علي المتهم بجريمة " تبديد إيصال الأمانة " في القانون المصري لا تزيد عن 3 سنوات، ويجوز للمحكمة أن تحكم عليه مع الحبس بغرامة لا تتجاوز 100 مصري.


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