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الأحد، 19 مايو 2019 06:37 م
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استجابة لشكاوى المواطنين.. نقل مصنع للمخلفات خارج الكتلة السكنية بمدينة مايو

الأحد، 19 مايو 2019 06:35 م
استجابة لشكاوى المواطنين.. نقل مصنع للمخلفات خارج الكتلة السكنية بمدينة مايو مخلفات مصانع - أرشيفية
كتبت آية دعبس
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فى إطار اهتمام الحكومة لبحث شكاوى المواطنين، والتى من بينها شكوى عددا من سكان مدينة 15 مايو بخصوص انبعاث روائح كريهة وأدخنة من إحدى المنشآت العاملة فى تدوير المخلفات فى المنطقة، حيث تم استدعاء صاحب المنشأة اليوم، وذلك لتوفيق أوضاعها.

وتم الاتفاق على اتخاد اجراءات فورية قصيرة وبعيدة المدى، أبرزها نقل المنشأة خارج الكتلة السكنية وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية لنقل تلك المنشأة فى أسرع وقت خارج هذه المنطقة السكنية، وذلك بعد تبين أن تلك المنشأة تعمل فى هذه المنطقة منذ 2004، وكانت فى معزل عن التجمعات السكنية إلا أن الزحف العمرانى جعلها  قريبة من الكتلة السكنية.

وفى استجابة سريعة لشكاوى المواطنين، تم تشكيل لجنة برئاسة الدكتورة ناهد يوسف الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، للتفتيش على مصانع تدوير المخلفات بمدينة 15 مايو، لفحص شكوى أهالى المدينة من تضررهم من وجود أدخنة وروائح كريهة.

وتوجهت اللجنة فور تشكيلها فى منتصف الليل يوم السبت لاجراء التفتيش على المصانع محل الشكاوى ورافق اللجنة عدد من أعضاء مجلس أمناء مدينة 15 مايو، وتم التفتيش على المصنعين المعنيين بمجال معالجة المخلفات فى مدينة 15 مايو وجارى المتابعة.

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 


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المخلفات

نقل مصنع للمخلفات بمدينة 15 مايو

مدينة 15 مايو

منظومة المخلفات

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