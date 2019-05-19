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ارتفاع عدد المتوفين إلى 11 شخصا فى حادث انقلاب ميكروباص بأطفيح

الأحد، 19 مايو 2019 12:32 ص
ارتفاع عدد المتوفين إلى 11 شخصا فى حادث انقلاب ميكروباص بأطفيح حادث تصادم - ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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قال مصدر أمنى، إن عدد المتوفين ارتفع إلى 11 شخصا، بينهم 9 سيدات، فى انقلاب ميكروباص أعلى طريق الصحراوى الشرقى بمنطقة أطفيح، وتم نقل المتوفين والمصابين إلى مستشفى أطفيح العام.

وأكد المصدر، أن السرعة الزائدة للسائق أدت لانفجار أحد الإطارات الخاصة بالسيارة، مما أدى إلى انقلابها أعلى الطريق، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث وتسيير حركة السيارات، وسحب جميع الكثافات من الطريق

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة فى طريق الصحراوى الشرقى بوقوع حادث مرورى وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.

 


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مصابين بحادث اطفيح

زحام مرورى بطريق الصحراوى

حادث انقلاب ميكروباص باطفيح

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