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اجتماع بين الجامعة العربية وحكومة الخرطوم لدعم الأوضاع الإنسانية والتنموية

الأحد، 19 مايو 2019 02:43 م
اجتماع بين الجامعة العربية وحكومة الخرطوم لدعم الأوضاع الإنسانية والتنموية الجامعة العربية ـ صورة أرشيفية
(أ ش أ)
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عقدت اليوم الأحد، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، أعمال الاجتماع "رفيع المستوى " الأربعين للآلية المشتركة بين الجامعة العربية وحكومة السودان، لدعم الأوضاع الإنسانية والتنموية فى السودان ،حيث تراس وفد الجامعة العربية، السفير زيد الصبان، مدير إدارة القرن الإفريقى، فيما ترأس الوفد السودانى، المفوض العام لمفوضية "العون الإنسانى " بالسودان، أحمد محمد آدم.

وقال المفوض العام لمفوضية "العون الإنسانى " بالسودان - الرئيس المشترك للآلية المشتركة بين الجامعة العربية وحكومة السودان، فى تصريح أدلى به فى ختام الاجتماع -، انه تم خلال الاجتماع التداول حول عدد من الموضوعات، أهمها التحضير لمشاريع المرحلة الخامسة التى ننوى بها الانتقال من المساعدات الإنسانية إلى التنمية فى السودان، خاصة بعد التغييرات التى تجرى الآن فى السودان .

وأضاف أن الاجتماع ناقش أهم توجيهات المرحلة المقبلة، وسبل إيجاد التمويل لهذه المشروعات، كما يتم مناقشة مشروع المنظمة العربية للتنمية الزراعية فى السودان وخاصة فى دارفور، وأيضا تطوير الزراعة وتنمية الثروة الحيوانية فى بعض المناطق .

وأشار إلى أن الاجتماع ناقش أيضا تجربة الصندوق القومى للإسكان فى السودان وإمكانية تعميم هذه التجربة لدعم استقرار العائدين من معسكرات النزوح، والعائدين من مناطق اللجوء لإيجاد سكن اقتصادى يناسب الدخول المتواضعة لهؤلاء النازحين واللاجئين .

وحول المردود على المواطن السودانى من تلك الآلية، أكد أن هذه الآلية ناجحة ومن تجارب الجامعة العربية فى التعاون المتعدد، كما تعد نموذجا جيدا لتحسين الأوضاع الإنسانية فى السودان، وقيام عدد من المشاريع المفيدة للشعب السودانى خاصة فى ولايات دارفور، مشيرا إلى أن قيمة هذه المشروعات بلغت 50 مليون دولار مقدمة من الدول العربية .

 

 


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