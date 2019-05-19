ابن عم تميم يفضحه: يمارس العنصرية والتفرقة وعدم المساواة

واصل الشيخ فهد بن عبد الله آل ثانى، ابن عم تميم بن حمد، وأحد أفراد الأسرة القطرية الحاكمة، فضح تنظيم الحمدين مشيرا إلى أن الكثير من شعب قطر يفرون بسبب سياسات تميم بن حمد أمير قطر.

وقال الشيخ فهد بن عبد الله آل ثانى، فى سلسلة تغريدات له عبر حسابه الشخصى على تويتر، إن تنظيم الحمدين الإرهابى يمارس العنصرية والتفرقة وعدم المساواة والضغط النفسى بطريقة قذرة ضد إخواتنا مواطنى وأبناء قطر.

ولفت أحد أفراد الأسرة القطرية الحاكمة، أن هذه التصرفات لاتصدر إلا من مجرمين حاقدين لايخافون ربهم ولا يتقون عذابه! مما أدى ومازال بالمواطنين للفرار والهرب من الوطن الذى أصبح نقمة بدلآ من أن يكون نعمةً.

وتابع الشيخ فهد بن عبد الله آل ثانى: مع كل ذلك مازال النظام "الأحمق" يحاول تمرير بعض الجمل والتصريحات مثل:

(أبشروا بالعز والخير) .. وإلى الأن والله لم يرى المواطن خيرآ ولن يرى خير او عز من هذه الحماقات التي أدت بجيراننا الى يغلقوا ابوابهم في وجه هذا النظام مع العلم ان المواطنين الان ليسوا مقتنعين بهذه الجملة".

وتابع ابن عم تميم بن حمد: "روّج النظام أيضآ لجملة: (نحن بخير من دونكم) ..! مع العلم ان المواطنين في قطر لم يروا اي خير من المقاطعة بل بالعكس لم يروا الا ارتفاع أسعار و أزمة سيولة وكاش و هروب للشركات الإستثمارية و أزمات في السفر والتنقل وخسارة القطاع الخاص وعنصرية قذرة أدت بهم للهرب والفرار من قطر ولدينا أسماء ببعض المواطنين الشرفاء الذين هربوا من تنظيم الحمدين الارهابي وذنبهم انهم لم يؤذوا او يضروا أحد إطلاقآ..!"

واستطرد الشيخ فهد بن عبد الله آل ثانى قائلا: "أخيرآ اقول لكم : على نفسها جنت براقش وتنظيم الحمدين الإرهابى الآن يأكل من خبز يديه ومن خبز تركيا وجارتها غير الشريفة".