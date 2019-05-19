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إيران تخوض حرب "الحجاب" فى الداخل.. ومسئول يحذر من الماركسية فى الجامعات

الأحد، 19 مايو 2019 02:59 م
إيران تخوض حرب "الحجاب" فى الداخل.. ومسئول يحذر من الماركسية فى الجامعات الحجاب فى إيران
كتبت: إسراء أحمد فؤاد
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حذر مسئول إيرانى من اختراق التيار الماركسي للجامعات الإيرانية، وذلك بعد أن خرجت مظاهرة فى منتصف مايو الجارى، في حرم جامعة طهران ضد قانون الحجاب الإلزامى في البلاد.

 

وبحسب وكالة جامعة آزاد الإسلامية "آنا"، اتهم روح الله سٌلجي المساعد السياسى لقوات التعبئة "الباسيج" بين أعضاء هيئة التدريس بجامعة طهران، الغرب بالتخطيط لاختراق الماركسية إيران، داعيا قوات الشرطة للتعرف والكشف عن هوية العناصر المعترضة على الحجاب.

 

ووصف سلجي معارضى الحجاب الإلزامى بالماركسيين، معتبرا أنهم من الطبقات المرفهة والثرية، والمعارضة التى تتصدى للدين على حد تعبيره.

 

ووقعت الشهر الجارى اشتباكات محدودة وقعت داخل حرم جامعة طهران بين معارضي ومؤيدي قانون الحجاب، و استدعت السلطات عناصر من قوات الباسيج شبه النظامية لتفريق المتظاهرين.

 

وهتف المتظاهرون بـ "الموت للدكتاتور" في تحد للحكم الديني، كما رددوا هتافات "الطلاب يموتون لكنهم لا يخنعون"، كما رفعوا لافتات تقول "حرية الاختيار حقنا غير القابل للتصرف"، حسب مصادر للناشطين.

 

وكانت دعت منظمة العفو الدولية السلطات الإيرانية إلى الكف عن مضايقة المدافعات عن حقوق النساء واعتقالهن وسجنهن، بسبب احتجاجهن السلمي على القوانين التمييزية التي تتعلق بارتداء الحجاب الإلزامي.


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