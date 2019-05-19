إزالة بناء مخالف فى المهد بالعجوزة.. وترميم شوارع المهندسين

كتب سيد الخلفاوى

شن حى العجوزة حملة لرصد المخالفين والقضاء على مخالفات البناء فى المهد، حيث تمت إزالة شدة خشبية تم رصدها من قبل الإدارات الميدانية بالحى، حيث حاول أصحاب العقار رقم 24 شارع حسان حسين خلف مستشفى الشرطة بالعجوزة استغلال فترة ما بعد الإفطار فى تعلية دور مخالف.

وكلف اللواء هانى العنانى، رئيس حى العجوزة الإدارات الميدانية المختصة بالحى ( المبانى والإشغالات والمتابعة الميدانية ) بالتوجه لمكان المخالفة وإزالتها فى المهد حيث تمت إزالة الشدة الخشبية ومصادرة الأخشاب ومواد البناء مع تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين.

وفى سياق آخر شهد الحى نشاط مكثف بقطاع المهندسين لرفع الخدمات وشملت صيانة الطرق والإنارة والنظافة وتسوية الأرض وإعادة الشئ لأصله لأعمال الحفر بشارع لبنان والناتجة عن أعمال تطوير خطوط الصرف الصحى و مياه الشرب المنفذ بتمويل الوكالة الفرنسية للتنمية.

كما تم صيانة قواعد و كابلات أعمدة الإنارة بشارع دمشق وتم كذلك كنس وتجريد و رفع تراكمات الأتربة والقمامة من شارع إسراء المهندسين و ميدان موسى جلال بقطاع المهندسين.