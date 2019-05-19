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إحباط تسلل 38 شخصاً من محافظات مختلفة إلى ليبيا عن طريق السلوم

الأحد، 19 مايو 2019 04:30 م
إحباط تسلل 38 شخصاً من محافظات مختلفة إلى ليبيا عن طريق السلوم منفذ السلوم
مطروح _ حسن مشالى
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تمكنت قوات الأمن، من إحباط تسلل 38 شخصا من محافظات مختلفة إلى ليبيا، عن طريق السلوم، حيث تم ضبطهم أثناء محاولتهم تسلل الحدود، ومغادرة البلاد إلى الأراضى الليبية، بطريقة غير شرعية، عبر الدروب والمدقات الصحراوية.
 
تلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطاراً من قسم شرطة الترحيلات بوصول 38 متهما والتحفظ عليهم لحين انتهاء الإجراءات القانونية، بعد ضبطهم بمعرفة قوات الأمن، أثناء محاولتهم تسلل حدود البلاد بطريقة غير شرعية إلى الجانب الليبى، وجارِ فحصهم جنائيا وسياسيا وعرضهم على النيابة المختصة.
 
 
 

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