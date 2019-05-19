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إحالة أوراق شقيقين للمفتى بتهمة قتل والدهما بالمنيا

الأحد، 19 مايو 2019 12:48 م
إحالة أوراق شقيقين للمفتى بتهمة قتل والدهما بالمنيا المشنقة
المنيا- حسن عبد الغفار
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قضت اليوم الدائرة السادسة بمحكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار محمد فوزى محمود، وعضوية المستشارين وائل عمر الشحات وتامر كمال نجيب، وأمانة سر وائل عبد الحميد، وثروت حكيم، بإحالة أوراق شقيقين إلى مفتى الجمهورية لاخذ الراى الشرعى فى إعدامهما بقتل والدهما عام 2016 .
 
 
وقضت المحكمة، بإعدام كل من "شكل م ع"31 سنة، سباك، وشقيقه "ياسر" 36 سنة، سباك، حضوريا بإحالة أوراقهما إلى مفتى الجمهورية، بتهمة قتل والدهم "محمد ع ع" 61 سنة فلاح، بابو قرقاص فى الأول من أغسطس عام 2016 .
 
 
كما قضت ذات المحكمة بالسجن المؤبد، حضوريا لـ7 أشخاص أخرين، أبناء عمومة بتهمة تحريض المتهمين الأول والثانى، والتخطيط لقتل والدهم على خلفية خلافات ونزاعات مالية بين المتهمين والمجنى عليه.
 
 
وأمرت النيابة العامة بإحالة أوراق القضية إلى المحاكمة بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وحيازة أسلحة نارية وطلقات ذات أعيرة بدون ترخيص، والقتل والتحريض لنفس بشرية دون ذنب سابق.
 
 

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