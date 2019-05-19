أمين الشرطة المتهم الشروع فى قتل عاطلين: "كنت بدافع عن نفسى"

كتب كريم صبحى

انتقل فريق من نيابة عين شمس، برئاسة المستشار شريف عيسوى للاستماع لأقوال المصابين فى حادث اطلاق أمين شرطة النار على عاطلين فى مشاجرة بينهما بسبب أولوية المرور كما امرت النيابة بالاستعلام عن حالة المصابين.

واعترف أمين الشرطة فى التحقيقات، بأنه أثناء سيرة فى الشارع اصطدم به شخص يقود دراجة نارية، وعندما عاتبه سبه، مما أدى إلى حدوث مشادة كلامية بينهما، وتدخل الأهالى للفض بنينا.

وأضاف المتهم بأن المجنى عليه استدعى أقاربه، وحاول التعدى عليه بالأسلحة البيضاء، مما اضطره لإخراج سلاحه النارى، وإطلاق أعيرة نارية فى الهواء للدفاع عن نفسه.

والبداية بتلقى قسم شرطة عين شمس، بلاغا بنشوب مشاجرة بين مجموعة أشخاص مع أمين شرطة، أسفرت عن إصابة شخصين بطلق نارى خرج من سلاح أمين الشرطة.

وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتبين من التحريات والتحقيقات، أن عاطلا كان يستقل دراجة نارية اصطدم بأمين شرطة فى الشارع، مما دفع المتهم إلى صفع العاطل على وجهه، فنشبت مشاجرة بينهما أخرج على إثرها أمين الشرطة سلاحه الميرى وأطلق النار على عاطلين ما أدى لإصابتهما وتم نقلهما للمستشفى.