video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 19 مايو 2019 01:28 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

أمن الوادي الجديد يزيل تعديات على 37 فدانا أملاك الدولة بالخارجة وبلاط

الأحد، 19 مايو 2019 01:02 م
أمن الوادي الجديد يزيل تعديات على 37 فدانا أملاك الدولة بالخارجة وبلاط إزالة التعديات - أرشيفية
الوادى الجديد-ماهر أبو نور
إضافة تعليق
أعلنت مديرية أمن الوادي الجديد، اليوم الأحد، عن استرداد 37 فدانًا من أملاك الدولة، في حملة مشتركة مع الوحدات المحلية بمركزي الخارجة وبلاط.
 
تلقى اللواء محمد كمال، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من اللواء عصام مهني، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، يفيد تنفيذ 5 قرارات إزالة لتعديات بالزراعة على أراض أملاك دولة، بإجمالي 37 فدانًا، و 6 قيراط و 8 أسهم، فى حملات استمرت على مدار الأسبوع الماضي بمركزي الخارجة وبلاط وقراهما.
 
وشدد كمال، على تكثيف واستمرار حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة سواء بالبناء أو الزراعة، لفرض هيبة الدولة، وحماية حقوق الشعب.
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط 137 هاربا من أحكام قضائية فى حملات أمنية موسعة بالوادى الجديد

ضبط 5 قطع حشيش بحوزة مسجل خطر فى حملة أمنية بالفرافرة

تعرف على تفاصيل المشروعات التنموية الجارى تنفيذها بمحافظة الوادى الجديد 

مركز بلاط

قرارات ازالة بمركز بلاط

قرية تنيدة

الوادى الجديد

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
5 اختصاصات للإدارة المركزية لمتابعة أعمال إدارات تنفيذ الأحكام بالمحاكم

5 اختصاصات للإدارة المركزية لمتابعة أعمال إدارات تنفيذ الأحكام بالمحاكم

دعاء اليوم الرابع عشر من رمضان: اللهم لا تؤاخذنى فيه بالعثرات

دعاء اليوم الرابع عشر من رمضان: اللهم لا تؤاخذنى فيه بالعثرات

تشرشل.. رجل بريطانيا العظيم فى القرن الـ20.. كيف بنى لندن على أطلال الحرب العالمية الثانية؟ الشعب البريطانى كلمة السر.. صبر فنال حريته وبنى دولته العظمى .. ورفع شعار " التاريخ يكتبه المنتصرون"

تشرشل.. رجل بريطانيا العظيم فى القرن الـ20.. كيف بنى لندن على أطلال الحرب العالمية الثانية؟ الشعب البريطانى كلمة السر.. صبر فنال حريته وبنى دولته العظمى .. ورفع شعار " التاريخ يكتبه المنتصرون"

الزمالك يسعى لتخطى 4 تحديات أمام نهضة بركان فى نهائى الكونفدرالية.. حسم الفوز قبل لقاء الإياب.. كسب الرهان على عمر صلاح فى الدفاع عن الأبيض.. عدم الالتفات للجماهير المغربية.. وضبط النفس مع القرارات التحكيمية

الزمالك يسعى لتخطى 4 تحديات أمام نهضة بركان فى نهائى الكونفدرالية.. حسم الفوز قبل لقاء الإياب.. كسب الرهان على عمر صلاح فى الدفاع عن الأبيض.. عدم الالتفات للجماهير المغربية.. وضبط النفس مع القرارات التحكيمية

التشكيل المتوقع للزمالك أمام نهضة بركان فى ذهاب نهائى الكونفدرالية

التشكيل المتوقع للزمالك أمام نهضة بركان فى ذهاب نهائى الكونفدرالية

متفائل ولا متردد.. اعرف شخصيتك من شكل عينيك

متفائل ولا متردد.. اعرف شخصيتك من شكل عينيك

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة