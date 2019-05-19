أمن الوادي الجديد يزيل تعديات على 37 فدانا أملاك الدولة بالخارجة وبلاط

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

أعلنت مديرية أمن الوادي الجديد، اليوم الأحد، عن استرداد 37 فدانًا من أملاك الدولة، في حملة مشتركة مع الوحدات المحلية بمركزي الخارجة وبلاط.

تلقى اللواء محمد كمال، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من اللواء عصام مهني، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، يفيد تنفيذ 5 قرارات إزالة لتعديات بالزراعة على أراض أملاك دولة، بإجمالي 37 فدانًا، و 6 قيراط و 8 أسهم، فى حملات استمرت على مدار الأسبوع الماضي بمركزي الخارجة وبلاط وقراهما.

وشدد كمال، على تكثيف واستمرار حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة سواء بالبناء أو الزراعة، لفرض هيبة الدولة، وحماية حقوق الشعب.