أمن الدولة العليا تجدد حبس متهمين 15 يوما لتورطهما فى أنشطة جماعة إرهابية

كتبت - أمنية الموجى

جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس متهمين 15 يوما احتياطيًّا على ذمة التحقيقات الجارية معه بمعرفة النيابة، فى اتهامه بمشاركة جماعة إرهابية مؤسّسة على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعى لنشر أخبار كاذبة.

ووجهت النيابة لللمتهمين، خالد محمد بالقضية رقم 488 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، وأحمد محيى الدين بالقضية 1739 لسنة 2018 حصر أمن دولة، اتهامات بمشاركة جماعة إرهابية فى تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك فى اتفاق جنائى غرضه ارتكاب جريمة إرهابية.