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"آثار الإسكندرية": إزالة التعديات عن حرم طابية النحاسين

الأحد، 19 مايو 2019 06:02 م
"آثار الإسكندرية": إزالة التعديات عن حرم طابية النحاسين التعدى على حرم طابية النحاسين
الاسكندرية جاكلين منير
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أكد محمد متولى مدير عام أثار الإسكندرية والساحل الشمالى، على اصدار وزارة الأثار قرار إزالة رقم 2563 لسنة 2019 والخاص بإزالة التعديات الواقعة من نادى الشلالات على حرم طابية النحاسين بحدائق الشلالات البحرية، بالمخالفة لقانون حماية الأثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاتة بالقانون رقم 61 لسنة 2010 والقانون رقم 91 لسنة 2018 .
 
وأشار فى تصريحات صحفية له اليوم أن التعدى عبارة عن إقامة هيكل معدنى مغطى بالطوب الأحمر وسقفة جمالونى الشكل مغطى بالاسبوستس واستغلالها كقاعة للالعاب الرياضية، وأكد على أنه جارى التنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ قرار الإزالة.
 
ومن جانب آخر نظمت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية قافلة طبية بقرية المراغى بالظهير الريفى لمحافظة الإسكندرية.
 
وصرح الدكتور علاء عثمان وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، أن القافلة التى ضمت 9 عيادات طبية فى تخصصات الباطنة والجراحة والنساء والأطفال والقلب والعيون والعظام والجلدية وتنظيم الأسرة، قدمت خدمة الكشف والعلاج مجانا لـ 1484 مريض من أهالى القرية .
 
وأضاف ”عثمان“ أنه تم بالقافلة عمل 402 تحليل طبى و 41 أشعة بالموجات فوق الصوتية و17 رسم قلب تم عملها جميعا بالمجان.
 
من جانبه أوضح الدكتور ماهر عثمان - منسق القوافل العلاجية بالإسكندرية - أن القافلة العلاجية قدمت أيضا خدمة الكشف المبكر عن مرض الضغط والسكر لأهالى المنطقة حيث تم فحص 99 مواطن من أهالى المنطقة وتم تحويل الحالات الإيجابية إلى عيادات الباطنة والقلب لاستكمال الكشف الطبى والفحوصات وتلقى العلاج، كما تم تقديم التوعية الصحية فى عدد من الموضوعات لـ 483 مواطن من أهالى المنطقة على مدى اليومين أغلبهم من السيدات.
 
 
 
 

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