"آثار الإسكندرية": إزالة التعديات عن حرم طابية النحاسين

الاسكندرية جاكلين منير

أكد محمد متولى مدير عام أثار الإسكندرية والساحل الشمالى، على اصدار وزارة الأثار قرار إزالة رقم 2563 لسنة 2019 والخاص بإزالة التعديات الواقعة من نادى الشلالات على حرم طابية النحاسين بحدائق الشلالات البحرية، بالمخالفة لقانون حماية الأثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاتة بالقانون رقم 61 لسنة 2010 والقانون رقم 91 لسنة 2018 .

وأشار فى تصريحات صحفية له اليوم أن التعدى عبارة عن إقامة هيكل معدنى مغطى بالطوب الأحمر وسقفة جمالونى الشكل مغطى بالاسبوستس واستغلالها كقاعة للالعاب الرياضية، وأكد على أنه جارى التنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ قرار الإزالة.