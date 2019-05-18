70 معتمرا قطريا يتحدون "تميم".. ومعارض: سخر الدولة لخدمة الصهيونية

كتب أحمد عرفة

أكد جابر الكحلة المرى، المعارض القطرى، على أن هناك عشرات المواطنين القطريين الذين تحدوا محولات النظام القطرى تسييس ملف العمرة فى السعودية، وذهبوا للمملكة لأداء العمرة.

وقال المعارض القطرى، فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر"، إن 70 معتمرا قطرياً تحدوا صد تميم لهم عن بيت الله الحرام، فشلت خطط عزمي من اختراق دين أهل قطر وفشلت أكاديمية التغيير، وفشل مشروع إلغاء منصب المفتي القطري ، هذه سياسة الحمدين.

وأوضح جابر الكحلة المرى، أن سياسة حكومة تميم قائمة على حماية عرش وليس على مصالح دولة وشعب ومقدرات لقد سخر الدولة لخدمة الصهيوني والفارسي والعصملي وسار على خططهم ضد الخليج والأمة العربية والإسلامية وسوف تسقط تلك الحكومة المخترقه من قبل الأعداء.