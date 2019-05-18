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5 دول يتصدرون قائمة المشترين المحتملين لمقاتلات "سو 57" ..تعرف عليهم

السبت، 18 مايو 2019 11:13 ص
5 دول يتصدرون قائمة المشترين المحتملين لمقاتلات "سو 57" ..تعرف عليهم طائرة سو 57 الروسية - أرشيفية
وكالات الأنباء
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تشير التوقعات إلى احتمال إقبال دول العالم على شراء مقاتلات الجيل الخامس الروسية "سو-57"، وتأتى 5 دول، بحسب ما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية، اليوم السبت، عن موقع "ميلترى ووتش"، فى مقدمة قائمة المشترين المحتملين.

الصين

من الممكن أن ترغب الصين فى اقتناء طائرة "سو-57" رغم أن جيشها حصل على مقاتلة الجيل الخامس من صنع محلى(J-20) ، لأن الطائرة الروسية الحديثة تفوق تطورا مقاتلة الجيل الخامس الصينية.

ويمكن أن تستأثر طائرة "سو-57" باهتمام القوات البحرية الصينية بسبب إمكانية تسليحها بالصواريخ الباليستية الأسرع كثيرا من الصوت.

 

الهند

كما أصبح معلومًا، فى فبراير الماضى، أن الطائرة الروسية الجديدة جذبت اهتمام الهند، وأصبحت الهند أهم مشتر للطائرات المقاتلة الروسية منذ ستينات القرن الماضى.

 

الجزائر

وتعتبر الجزائر أيضًا من أهم مستوردى الطائرات المقاتلة الروسية، ولكن قد تؤجل المشاكل التى تواجه الاقتصاد الجزائرى شراء طائرات "سو-57" إلى ثلاثينات القرن الحالى، غير أن هذا يمكن أن يحدث فى وقت قريب، ووفق "ميلترى ووتش"، فإن المقاتلات الجديدة قد تكون، فى حال حصلت الجزائر عليها، عاملا قويا فى ردع الغرب.

 

فيتنام

ومن الممكن، أيضً - اعتمادا على المصادر الإعلامية الفيتنامية - أن تستورد فيتنام طائرات "سو-57" فى الفترة 2030 – 2035، ويزداد هذا الأمر احتمالا نظرا لنمو الاقتصاد الفيتنامى.

 

تركيا

ورغم أن تركيا عضو فى حلف شمال الأطلسى، ما يجعل استيرادها للطائرات الروسية أمر بعيد الاحتمال، إلا أن تهديد الولايات المتحدة بوقف الشراكة مع تركيا فى تصنيع مقاتلات "إف-35"، قد يدفع تركيا إلى التوجه نحو روسيا، خاصة وأن وسائل الإعلام التركية كانت قد أعلنت إمكانية شراء طائرات "سو-57".

 

 


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