3 تهم عقوبتها رادعة لابنة القرضاوى وزوجها فى محاكمتهما بـ"تمويل الإرهاب"

كتب إيهاب المهندس

تجدد محاكم الجنايات تجديد حبس علا القرضاوى وزوجها حسام الدين على وآخرين فى اتهماهم بتمويل الإرهاب، فى القضية رقم 316 لسنة 2017 حصر أمن دولة، ويواجه المتهمون العديد من التهم أبرزها .

1ـ الانضمام لجماعة إرهابية

ـ وتصل عقوبة الانضمام لجماعة إرهابية للسجن المشدد طبقا لنصوص المواد 86، من قانون العقوبات.

2ـ تولى قيادة جماعة إرهابية

يواجه بعض المتهمين بالدعوى تهمة تولى قيادة جماعة إرهابية والتى تصل عقوبتها للسجن المؤبد أو الإعدام.

3ـ تمويل الإرهاب

تصل عقوبة التمويل للسجن المؤبد وفى حال التمويل بالسلاح قد تصل العقوبة للإعدام.

وكانت الأجهزة الأمنية ورد لها بلاغ يفيد بانضمام المتهمين لجماعة أسست على خلاف القانون، وبتقنين الإجراءات ألقى القبض عليهما وعرضهما على النيابة للتحقيق فى الواقعة.