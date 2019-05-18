video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 19 مايو 2019 12:23 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

100 مليون صحة تنصح الصائمون بالفواكه والخضروات بالسحور والمشى قبل الإفطار

السبت، 18 مايو 2019 10:56 م
100 مليون صحة تنصح الصائمون بالفواكه والخضروات بالسحور والمشى قبل الإفطار فواكه - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام
إضافة تعليق
أكدت المبادرة الرئاسية 100مليون صحة ضرورة حرص الصائمون على تناول الخضروات والفاكهه فى السحور لانها تحتوى على الألياف اللازمة لامداد الجسم بالطاقة
 
وقالت المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة: "ينصح بتناول الخضار والفاكهه قبل الصيام، لأنها تحتوى على الألياف التى تعطى الطاقة، وتشعر الصائم بالشبع الكامل طوال ساعات الصيام، خاصة من يلجأون لممارسة الرياضة على مدار اليوم" .
 
وأضافت مبادرة، أن رياضة المشى مهمة جدا لضمان حياة أفضل، وننصح بالمشى قبل الإفطار كطقس يومى أساسى كونه يساعد الجسم على التخلص من الطاقة السلبية.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تعرف على الخريطة الصحية لـ50 مليون مصرى وفقا لمبادرة 100 مليون صحة.. 2 مليون و197 ألف مصابون بالأجسام المضادة لفيرس سى و2 مليون و570 ألف بالسكر و 10 مليون و423 ألف مواطن بضغط الدم و19 مليون و740 ألف بالسمنة

مبادرة 100 مليون صحة تكشف إصابة 2 مليون و197 ألف مواطن بفيروس سى

مبادرة 100 مليون صحة تكشف: 47 مليونًا و540 ألف غير مصابين بفيروس سى

أخبار × 24 ساعة.. 100 مليون صحة تحذر الصائمين من الإفطار على الماء البارد وتنصح بالشوربة

13 مليونًا و351 ألف شاب ترددوا على مبادرة 100 مليون صحة

صيام رمضان

الافطار

المشى

100 مليون صحة

الالياف

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
مانشستر سيتي الأفضل فى إنجلترا عبر العصور بـ4 بطولات تاريخية

مانشستر سيتي الأفضل فى إنجلترا عبر العصور بـ4 بطولات تاريخية

روما يحتاج معجزة ميلان وأتلانتا للمشاركة فى دورى أبطال أوروبا

روما يحتاج معجزة ميلان وأتلانتا للمشاركة فى دورى أبطال أوروبا

النصف الآخر 13.. إيفا الفتاة التى وقعت فى حب الزعيم النازى.. تعرفت على هتلر عبر مصوره الشخصى وحاولت الانتحار لجذب انتباهه.. ظلت عشيقته طوال سنوات الحرب.. وتزوجا 40 ساعة فقط قبل انتحارهما بعد سقوط الرايخ الثالث

النصف الآخر 13.. إيفا الفتاة التى وقعت فى حب الزعيم النازى.. تعرفت على هتلر عبر مصوره الشخصى وحاولت الانتحار لجذب انتباهه.. ظلت عشيقته طوال سنوات الحرب.. وتزوجا 40 ساعة فقط قبل انتحارهما بعد سقوط الرايخ الثالث

بعد عقد قرانهم.. تعرف على أبناء الشيخ محمد بن راشد الثلاثة.. "حمدان" ولى عهد دبى وأشهر عزاب الخليج.. تغنى بأشعاره محمد عبد وكاظم الساهر.. و"مكتوم" رجل الإسهامات الإنسانية.. و"أحمد" راعى الشباب

بعد عقد قرانهم.. تعرف على أبناء الشيخ محمد بن راشد الثلاثة.. "حمدان" ولى عهد دبى وأشهر عزاب الخليج.. تغنى بأشعاره محمد عبد وكاظم الساهر.. و"مكتوم" رجل الإسهامات الإنسانية.. و"أحمد" راعى الشباب

بالقانون.. إزاى ترجع تليفونك المسروق فى 9 خطوات

بالقانون.. إزاى ترجع تليفونك المسروق فى 9 خطوات

هدف لا ينسى .. رأسية فلافيو تهدى الأهلى لقب الدورى على حساب الدراويش

هدف لا ينسى .. رأسية فلافيو تهدى الأهلى لقب الدورى على حساب الدراويش

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة