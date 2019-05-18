100 مليون صحة تنصح الصائمون بالفواكه والخضروات بالسحور والمشى قبل الإفطار

كتب وليد عبد السلام

أكدت المبادرة الرئاسية 100مليون صحة ضرورة حرص الصائمون على تناول الخضروات والفاكهه فى السحور لانها تحتوى على الألياف اللازمة لامداد الجسم بالطاقة

وقالت المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة: "ينصح بتناول الخضار والفاكهه قبل الصيام، لأنها تحتوى على الألياف التى تعطى الطاقة، وتشعر الصائم بالشبع الكامل طوال ساعات الصيام، خاصة من يلجأون لممارسة الرياضة على مدار اليوم" .

وأضافت مبادرة، أن رياضة المشى مهمة جدا لضمان حياة أفضل، وننصح بالمشى قبل الإفطار كطقس يومى أساسى كونه يساعد الجسم على التخلص من الطاقة السلبية.