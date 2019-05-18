video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 18 مايو 2019 01:19 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

وكيل زراعة الدقهلية يصدر حركة تغيرات محدودة لمديرى الإدارات

السبت، 18 مايو 2019 12:35 م
وكيل زراعة الدقهلية يصدر حركة تغيرات محدودة لمديرى الإدارات كمال شاروبيم محافظ الدقهليه
الدقهلية شريف الديب
إضافة تعليق

أعلن المهندس فوزى الحضرى وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية، حركة تغيرات فى عدد من الإدارات بمراكز المحافظة، حيث أصدر قرار يشمل تغيرات لعدد من مديرى الادارات بالتعاون الزراعى بالدقهلية.

 

وقرر وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية، نقل المهندس ابراهيم عبد الفتاح شهاب، مدير إدارة التعاون بدكرنس للعمل مدير الإدارة التعاون بأجا، و نقل المهندس محمد السيد طه النحاس مدير ادارة التعاون بمنية النصر للعمل مديرا لإدارة التعاون بدكرنس، وتم تكليف المهندس أحمد عثمان فاضل عبد العزيز، مديرا لإدارة التعاون بمنية النصر.

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

قارئ يرصد أزمات مدينة ميت غمر بالدقهلية ..أبرزها التوكتوك

8 معلومات لا تعرفها عن متحف أعلام الدقهلية.. تعرف عليها

صور.. هنا أول متحف لمشاهير الدقهلية.. استراحة خديوية مهيبة تردد عليها الملوك والأمراء وكبار رجال الدولة.. أحرقه المتظاهرون فى 2011 وذهبت مع النيران أصول ومقتنيات نادرة.. واقتحمه الخارجون عن القانون

ضبط عامل بالدقهلية يتاجر بالنقد الأجنبى بحجم تعاملات 3 ملايين جنيه

مصرع طفل سقط تحت عجلات جرار جمع القمامة ببلقاس فى الدقهلية

محافظ الدقهلية يوجه رؤساء المراكز بتحذير أصحاب التكاتك من دخول شوارع المدن

شكوى من انتشار القامة أمام مدارس بالستبلاوين بالدقهلية

مصرع طالب غرقا داخل مياه البحر الصغير بالدقهلية

الدقهلية

أخبار الدقهلية

أخبار المحافظات

مديرية الزراعة بالدقهليه

حركة تغيرات بزراعة الدقهلية

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
بالقانون.. إزاى ترجع تليفونك المسروق فى 9 خطوات

بالقانون.. إزاى ترجع تليفونك المسروق فى 9 خطوات

6 أهداف لقرار الحكومة حول قياس تنافسية المحافظات.. تعرف عليها

6 أهداف لقرار الحكومة حول قياس تنافسية المحافظات.. تعرف عليها

أوروبا تعلن الحرب على حجاب الصغيرات.. النمسا تقر قانون يمنع غطاء الرأس بالمدارس الابتدائية بزعم حماية الفتيات من الاستعباد.. منظمة إسلامية تطعن على دستوريته.. ومساعى ألمانية لخطوة مماثلة رغم الانتقادات

أوروبا تعلن الحرب على حجاب الصغيرات.. النمسا تقر قانون يمنع غطاء الرأس بالمدارس الابتدائية بزعم حماية الفتيات من الاستعباد.. منظمة إسلامية تطعن على دستوريته.. ومساعى ألمانية لخطوة مماثلة رغم الانتقادات

تعليمات مشددة لرؤساء شركات توزيع الكهرباء بتقسيط "التراكمات" على نفس أشهر المحاسبة.. والفصل عقوبة من يمس حق المواطنين.. 200 شكوى يومية ما بين أخطاء فواتير وفنية وكيدية.. ومتابعة دورية لسرعة الاستجابة للشكاوى

تعليمات مشددة لرؤساء شركات توزيع الكهرباء بتقسيط "التراكمات" على نفس أشهر المحاسبة.. والفصل عقوبة من يمس حق المواطنين.. 200 شكوى يومية ما بين أخطاء فواتير وفنية وكيدية.. ومتابعة دورية لسرعة الاستجابة للشكاوى

مانشستر سيتي يبحث عن ثلاثية تاريخية ضد واتفورد فى نهائى الكأس

مانشستر سيتي يبحث عن ثلاثية تاريخية ضد واتفورد فى نهائى الكأس

طولى رموشك بالقطن.. 4 حيل سحرية رائعة علشان تبرزى جمالك

طولى رموشك بالقطن.. 4 حيل سحرية رائعة علشان تبرزى جمالك

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة