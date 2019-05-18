وكيل زراعة الدقهلية يصدر حركة تغيرات محدودة لمديرى الإدارات

الدقهلية شريف الديب

أعلن المهندس فوزى الحضرى وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية، حركة تغيرات فى عدد من الإدارات بمراكز المحافظة، حيث أصدر قرار يشمل تغيرات لعدد من مديرى الادارات بالتعاون الزراعى بالدقهلية.

وقرر وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية، نقل المهندس ابراهيم عبد الفتاح شهاب، مدير إدارة التعاون بدكرنس للعمل مدير الإدارة التعاون بأجا، و نقل المهندس محمد السيد طه النحاس مدير ادارة التعاون بمنية النصر للعمل مديرا لإدارة التعاون بدكرنس، وتم تكليف المهندس أحمد عثمان فاضل عبد العزيز، مديرا لإدارة التعاون بمنية النصر.