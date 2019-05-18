وفد من شباب الأطباء يسافر جنيف للمشاركة فى الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية

غادر وفدا حكوميا، صباح اليوم السبت، متوجهة إلى العاصمة السويسرية جنيف، للمشاركة فى الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية فى دورتها الـ 72، بالإضافة إلى مشاركتها فى أعمال مجلس وزراء الصحة العرب المنعقد فى الفترة من 18 إلى 28 مايو الجارى.

وتم اختيار عدد من شباب الأطباء للمشاركة ممن يعملون فى المناطق الحدودية والنائية، وتعد مشاركة الأطباء فى هذا الحدث هى الأولى على مدار انعقاد الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية.

وجاء اختيار عدد من شباب الأطباء ممن يعملون بالمناطق الحدودية للمشاركة، لما يقدمونه من خدمات للمرضى فى ظل ظروف بها الكثير من التحديات، وتم اختيار هؤلاء الأطباء بعد تقييمات علمية وعملية، كما أن مشاركتهم فى هذا الحدث، سيكسبهم الكثير من الخبرات، وينمى لديهم مهارات صنع وإتخاذ القرار، بالإضافة إلى تعرفهم على أنظمة الصحة فى دول العالم .

يذكر أنه من المقرر أن تترأس وزيرة الصحة والسكان، اجتماع المكتب التنفيذى لمجلس وزراء الصحة العرب يوم الأحد 19 مايو، بمقر بعثة جامعة الدول العربية بجنيف، بمشاركة 6 وزراء من الدول العربية، حيث من المنتظر خلال الجلسة، مناقشة عدد من الموضوعات الهامه على رأسها المجلس العربى للاختصاصات الصحية "البورد العربي"، والاحوال الصحية للسكان فى بعض من الدول العربية، بالإضافة إلى مناقشة الاستراتيجية العربية بشأن اتاحة خدمات الصحة العامة فى سياق النزوح فى المنطقة العربية، وكذلك تشكيل لجنة جائزة الطبيب العربى و تشكيل المكتب التنفيذى لمجلس وزراء الصحة العرب عن الفترة 2019-2021 .

ومن المقرر أن تلقى مصر كلمة مصر خلال الدورة الـ 72، للجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية.

الجدير بالذكر أن جمعية الصحة العالمية هى أعلى جهة منوط بها اتخاذ القرار فى منظمة الصحة العالمية، حيث تجتمع تلك الجمعية مرة كل عام وتحضرها وفود من جميع الدول الأعضاء فى المنظمة، وتعد الوظيفة الرئيسية للجمعية هى تحديد سياسات المنظمة، ومراقبة السياسات المالية التى تنتهجها المنظمة، كما تتولى أيضاً تعيين المدير العام.