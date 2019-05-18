video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 18 مايو 2019 07:20 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

وفاة مواطن أثناء رفعه أذان صلاة الفجر فى المنوفية

السبت، 18 مايو 2019 06:25 م
وفاة مواطن أثناء رفعه أذان صلاة الفجر فى المنوفية صلاة - أرشيفية
المنوفية _محمد فتحى
إضافة تعليق

لقى الشيخ محمد ناصف والمقيم بمدينة تلا بمحافظة المنوفية، ربه أثناء إقامته أذان صلاة فجر اليوم بمسجد النور وبالتحديد فى ترديد حى على الصلاة، وتحرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

 

وتلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد وفاة محمد ناصف عبد الغفار بمسجد النور بمدينة تلا بمحافظة المنوفية، أثناء ترديده إقامة أذان صلاة فجر اليوم، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"الصحة" تعلن وفاة مواطن وإصابة 38 آخرين فى انقلاب أتوبيس بجنوب سيناء

النيابة تعاين موقع وفاة مواطن أسفل عجلات مترو المعصرة

وفاة مواطنين اثنين وإصابة 16 آخرين فى حادث مرورى بالمنوفية

"الصحة" تعلن وفاة مواطن وإصابة 15 آخرين فى انقلاب سيارة بكفر الشيخ

اذان الفجر

المنوفيه

اخبار المنوفيه

محافظه المنوفيه

اخبار المحافظات

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
بالقانون.. إزاى ترجع تليفونك المسروق فى 9 خطوات

بالقانون.. إزاى ترجع تليفونك المسروق فى 9 خطوات

6 أهداف لقرار الحكومة حول قياس تنافسية المحافظات.. تعرف عليها

6 أهداف لقرار الحكومة حول قياس تنافسية المحافظات.. تعرف عليها

أوروبا تعلن الحرب على حجاب الصغيرات.. النمسا تقر قانون يمنع غطاء الرأس بالمدارس الابتدائية بزعم حماية الفتيات من الاستعباد.. منظمة إسلامية تطعن على دستوريته.. ومساعى ألمانية لخطوة مماثلة رغم الانتقادات

أوروبا تعلن الحرب على حجاب الصغيرات.. النمسا تقر قانون يمنع غطاء الرأس بالمدارس الابتدائية بزعم حماية الفتيات من الاستعباد.. منظمة إسلامية تطعن على دستوريته.. ومساعى ألمانية لخطوة مماثلة رغم الانتقادات

تعليمات مشددة لرؤساء شركات توزيع الكهرباء بتقسيط "التراكمات" على نفس أشهر المحاسبة.. والفصل عقوبة من يمس حق المواطنين.. 200 شكوى يومية ما بين أخطاء فواتير وفنية وكيدية.. ومتابعة دورية لسرعة الاستجابة للشكاوى

تعليمات مشددة لرؤساء شركات توزيع الكهرباء بتقسيط "التراكمات" على نفس أشهر المحاسبة.. والفصل عقوبة من يمس حق المواطنين.. 200 شكوى يومية ما بين أخطاء فواتير وفنية وكيدية.. ومتابعة دورية لسرعة الاستجابة للشكاوى

مانشستر سيتي يبحث عن ثلاثية تاريخية ضد واتفورد فى نهائى الكأس

مانشستر سيتي يبحث عن ثلاثية تاريخية ضد واتفورد فى نهائى الكأس

طولى رموشك بالقطن.. 4 حيل سحرية رائعة علشان تبرزى جمالك

طولى رموشك بالقطن.. 4 حيل سحرية رائعة علشان تبرزى جمالك

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة