وصول 19 مرحلا من إيطاليا بعد هجرتهم بطريقة غير شرعية

كتب محمود عبد الغنى

استقبل مطار القاهرة الدولى، 19 مصريا من ضحايا الهجرة بعد إلقاء القبض عليهم لمحاولتهم التسلل إلى سواحل إيطاليا.

وصرحت مصادر بمطار القاهرة، أن المطار استقبل 19 مصريا مرحلا من جانب السلطات الإيطالية، وأن المرحلين وصلوا على طائرة قادمة من كاتانيا.

وتم تشكيل فريق متخصص من ضباط الإدارات المعنية لسرعة إنهاء إجراءات وصولهم واتخاذ الإجراءات القانونية، وأقر المرحلون فى المناقشات التى جرت معهم أن السلطات الأمنية الإيطالية قامت بضبطهم لمحاولة دخول أراضيها بطريقة غير شرعية.