وزير بريطانى: إجراء انتخابات عامة يقتل "بريكست" ..ويجب تقديم الاستفتاء

كتبت رباب فتحى

حذر وزير الصحة البريطانى من أن إجراء انتخابات عامة مبكرة يهدد بقتل "بريكست" وإحباط عملية الخروج من الاتحاد الأوروبى، داعيا من يخلف، رئيسة الوزراء تيريزا ماى إلى تجنب حدوث ذلك حتى تغادر المملكة المتحدة التكتل.

وأدلى وزير الصحة مات هانكوك بهذه التصريحات ، بعدما كشف استطلاع رأى أن نائب حزب المحافظين بوريس جونسون، هو المرشح الأوفر حظا لخلافة رئيسة الوزراء ، لاسيما بعد انهيار المحادثات بين الأحزاب بدون اتفاق، بحسب صحيفة "الإندنبدنت" البريطانية.

و طالب لين مكلوسكي - رئيس الاتحاد النقابي وحليف مقرب من زعيم العمال جيريمي كوربين - بـ "تصويت حقيقي للشعب" في شكل انتخابات عامة يوم الجمعة ، قائلًا إن المملكة المتحدة تواجه احتمالية أن يخلف تيريزا ماى مدافع قوى عن خروج البلاد.

لكن هانكوك ، الذي من المتوقع أن يدخل المنافسة على قيادة حزب المحافظين عندما تطلق رئيسة الوزراء العملية رسميا، قال إن أى شخص يفوز برئاسة الوزراء عليه أن يخرج المملكة المتحدة أولا من الاتحاد الأوروبى قبل التفكير في إجراء انتخابات عامة.

وقال هانكوك لصحيفة "ديلى تليجراف": "أعتقد أن إجراء انتخابات عامة قبل أن ننهي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيكون كارثة. الناس لا يريدون ذلك... نحن بحاجة إلى تحمل مسئولية تقديم نتيجة الاستفتاء".