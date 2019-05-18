هل سمعت من قبل عن البصمة المائية؟.. اعرف التفاصيل × 6 معلومات

كتبت أسماء نصار

بصمة المياه أو البصمة المائية، ربما يكون هذا المصطلح غريبًا لدى البعض لأنه ليس متداولاً على مستوى كبير سوى بين المتخصصين فى إدارة المياه، بحكم طبيعة عملهم فى هذا الشأن.

بصمة المياه يمكن أو تخبرنا عن كمية المياه التى يستهلكها بلد معين أو على الصعيد العالمى أو فى حوض نهر معين أو من طبقة المياه الجوفية.



ويجرى تعريف البصمة المائية بأنها مقياس لكمية المياه المستخدمة لإنتاج كل من السلع والخدمات التى يتم استخدامها مثل المنتجات الزراعية والملابس وغيرها، ويمكن قياسه لعملية واحدة مثل زراعة الأرز أو لمنتج أو وقود السيارة أو لحساب شركة متعددة الجنسيات بأكملها.





وفى التقرير التالى نرصد 6 معلومات عن البصمة المائية:

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1- البصمة المائية لأى منتج هى مجموع الماء الذى جرى استخدامه لإنتاج هذا المنتج2- يندرج تحت اسم البصمة المائية كل مياه استخدمت فى إنتاج سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وتشمل المياه التى استخدمت من لحظة البدء فى إنتاج وتحضير المواد الخام المكونة للمنتج حتى وصوله إلى المستهلك3 - يجرى احتساب نسبة التبخر وكميات المياه الملوثة الناتجة عن عملية الإنتاج من ضمن البصمة المائية للمنتج، وهذا يجعل البصمة المائية للمنتج نفسه تتغير حسب المنطقة الجغرافية4 - لا يمكن حساب البصمة المائية بدقة وذلك لكثرة العوامل المؤثرة فى قيمتها لكن يمكن وضع قيم تقريبية، بحيث يتمكن صناع القرار والشركات والمؤسسات العاملة ترشيد الاستهلاك ورفع كفاءة المياه فى العالم من تحديد أفضل الإجراءات التى يجب اتخاذها للحد من هدر المياه وتوفير مياه عذبة وآمنة وصحية لجميع الأفرادتعتمد البصمة المائية لأى دولة على عاملين أساسين؛ هما معدل استهلاك الفرد للمياه، وكفاءة نظام إدارة المياه فى تلك الدولتقسم البصمة المائية إلى قسمين؛ بصمة داخلية وتعنى كل المياه التى يتم استهلاكها داخل الدولة، وبصمة مائية خارجية وهو مجموع البصمات المائية للسلع التى يتم استيرادها من خارج البلاد مقسومًا على عدد سكانها.